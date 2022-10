CoD Modern Warfare 2 bekommt nach Release wohl Best of-Maps, Kampagnen-DLC und Fußballer

Anscheinend haben Activision Blizzard und Infinity Ward so einiges nach dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 vor. Der mittlerweile berüchtigte Insider TheGhostOfHope hat mittlerweile zahlreiche Gerüchte vom Stapel gelassen, die sich rund um den neuen Teil der Shooter-Reihe drehen.

Da er mit seinen Vorhersagen wie im Falle des Reveal-Trailers zu Call of Duty: Vanguard Recht behielt, sind viele Fans gespannt, was er Neues zu Modern Warfare 2 berichten kann. Mit seinem neuen Leak heizt er wieder mal ordentlich die Gerüchteküche auf und verrät uns, welche Inhalte nach dem Launch noch kommen könnten.

Fußballer, Best of-Maps und mehr

Welche Inhalte teast er an? Sollten sich die Aussagen von TheGhostOfHope bewahrheiten, könnte uns im Laufe von 2023 ein Kampagnen-DLC erwarten. Dieser Leak deckt sich mit dem Gerücht, dass kein neuer Call of Duty-Teil in 2023 erscheinen wird. Vielmehr werden die Verantwortlichen den aktuellen Titel auch noch über das Release-Jahr hinaus mit neuen Inhalten versorgen:

Zeitgleich soll ein Paket mit neuen Maps erscheinen, um das 20-jährige Jubiläum von Call of Duty zu feiern. Demnach wird es wohl ein „Greatest Hits“-Paket geben, in dem beliebte Maps aus dem 2009 veröffentlichten Modern Warfare 2 sein werden. Außerdem sollen noch andere Maps der Entwicklerstudios Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer folgen.

Der neue Story-Trailer zu CoD Modern Warfare 2 zeigt uns das Setting in Südamerika:

Was TheGhostOfHope noch so verrät, haben wir euch hier aufgelistet:

Mögliches Fußball-Event für Call of Duty

Was kommt noch? Das war noch nicht alles: Der Insider fügte noch eine Liste mit Operatoren hinzu, die bislang noch nicht enthüllt wurden. Darunter finden sich auch einige bekannte Fußballer wie Lionel Messi, Neymar und Paul Pogba wieder:

Vielleicht könnte das bedeuten, dass in Zukunft ein Fußball-Event für Call of Duty geplant ist, das noch mehr Änderungen wie eine speziell designte Map mit sich bringen könnte. Doch wie immer müssen wir uns gedulden, bis die Verantwortlichen diese Inhalte offiziell ankündigen.

Erst kürzlich wurde die Open Beta zu CoD: Modern Warfare 2 beendet. Das Entwicklerteam versprach, das Feedback der Community noch bis zum Release am 28. Oktober 2022 umzusetzen.

Auf welcher der genannten CoD-Inhalte würdet ihr euch am meisten freuen?