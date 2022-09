Call of Duty 2024 könnte in den 1990ern und 2000er Jahren spielen, sagen Insider

Wenn die Gerüchte stimmen, pausiert die Call of Duty-Reihe im Jahr 2023. Aber kein Grund zur Panik: Dieses Jahr kommt noch Modern Warfare 2 und 2024 dürfte dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder ein neues CoD erscheinen (und Warzone 2 kommt auch noch!). Einem Insider und Leak zufolge steht jetzt schon fest, was uns dann für ein Story-Setting in der Singleplayer-Kampagne erwartet.

Klage gegen Activision Blizzard: Seit geraumer Zeit ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD 2024 soll angeblich in den 1990ern und 200ern spielen

Darum geht's: Seit geraumer Zeit wird spekuliert, dass Activision der Call of Duty-Reihe nächstes Jahr eine Pause und mehr Zeit gönnen will. Aber danach geht es dann wohl mit Vollgas wieder weiter, und womöglich wissen wir jetzt auch schon, wohin.

1990er und 2000er-Jahre: Laut dem Twitter-Account TheGhostofHope soll sich die Kampagne des Call of Duty-Spiels von 2024 um "Operation Iraqi Freedom" und "Operation Enduring Freedom" drehen. Das würde bedeuten, dass die Handlung der Story in den Neunzigern und Zweitausendern spielt.

Dabei handelt es sich um den Irakkrieg oder Dritten Golfkrieg sowie den von der USA ausgerufenen Krieg beziehungsweise internationalen Kampf gegen den Terrorismus in Folge der Attentate vom 11. September 2001.

Diese Schauplätze kommen in Frage: Unter dem Tweet werden bereits mögliche Orte gesammelt, an die uns die Story-Kampagne eines solchen Call of Duty-Spiels führen könnte.

Irak

Kuwait

Afghanistan

Phillipinen

Somalia

Panama

Viel Skandal-Potenzial: Dieses Setting rund um die Suche nach den Massenvernichtungswaffen im Irak, den Terror-Anschlägen von 9/11 sowie die daraus resultierenden Entwicklungen sind ein sprichwörtliches Minenfeld. Es bleibt abzuwarten, wie sensibel die CoD-Reihe mit dieser schwierigen Thematik umgeht. Bisher hat sich Activision dahingehend nicht gerade mit Ruhm bekleckert:

Kampagne von Treyarch? Die Singleplayer-Story dieses Call of Duty-Teils soll dann angeblich vom Activision-Studio Treyarch entwickelt werden. Was eine Neuigkeit wäre, deren Titel haben bisher tendenziell immer eher in der weiter entfernten Vergangenheit oder Zukunft gespielt.

Freut euch nicht zu früh! All das ist bisher noch nicht bestätigt, ihr solltet die vermeintlich geleakten Infos hier also mit der entsprechenden Vorsicht genießen. Der Leaker GhostofHope kennt sich zwar wohl insbesondere mit Call of Duty aus, aber ist bisher eher ein Unbekannter.

Bis zum Release von Call of Duty Modern Warfare 2 (nicht zu verwechseln mit der Remaster-Kampagne oder dem ersten Modern Warfare 2!) dauert es nicht mehr lange. Am 28. Oktober soll es schon soweit sein, dann erscheint der neue Shooter für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC. Kurz darauf folgt dann der noch nicht genau datierte Release von Warzone 2.0.

Was würdet ihr von so einem Setting halten? Wie fändet ihr eine entsprechende Story von Treyarch?