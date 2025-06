Call of Duty: Black Ops 7 - Release, Story, Plattformen: Alle bereits bekannten Infos zum diesjährigen CoD-Teil

David Mason ist der Hauptcharakter von Black Ops 7 und tauchte erstmals in Black Ops 2 auf.

Dass Call of Duty auch im Jahr 2025 einen Ableger bekommen würde, stand eigentlich fest. Lange war allerdings unklar, welches CoD genau in diesem Jahr erscheinen wird. Seit dem Microsoft Games Showcase im Juni ist dieses Geheimnis endlich gelüftet. Und hört auf den Namen Call of Duty: Black Ops 7.

Setting und Story: Was wird Black Ops 7 für ein CoD?

Anders als viele bisherige Teile der Black Ops-Serie wird Black Ops 7 in der Zukunft spielen. Folgendes schreibt die offizielle CoD-Webseite zum Setting des Spiels:

"Wir schreiben das Jahr 2035. Die Welt steht am Abgrund – gezeichnet von brutalen Konflikten und psychologischer Kriegsführung, die ihren Ursprung in den Ereignissen von Black Ops 2 und Black Ops 6 haben. David Mason und sein Team setzen modernste Technologie ein, um sich einem manipulativen Feind entgegenzustellen, der eine Waffe perfektioniert hat, der kaum etwas entgegengesetzt werden kann: Angst." Call of Duty.com

Der neue Teil scheint dabei vor allem eng mit dem im Jahr 2012 erschienenen Black Ops 2 verbunden zu sein. Die Charaktere David Mason (gespielt von Milo Ventimiglia), Mike Harper (Michael Rooker) sowie Gegenspieler Raul Menendez tauchten in diesem Spiel erstmals auf, die kriminelle Organisation "The Guild" dagegen in Black Ops 6.

Obwohl das Setting mit Robotern und Holographien deutlich futuristischer ist, wird Black Ops 7 die Plotlines von BO2 und BO6 in irgendeiner Form weiterführen.

Entwickler: Wer kümmert sich um Black Ops 7?

Wie im Rahmen der Ankündigung von Black Ops 7 mitgeteilt wurde, kommt der Shooter aus den Studios von Treyarch und Raven Software.

Ungewöhnlich: Treyarch stellte im letzten Jahr erst Black Ops 6 fertig und arbeitete direkt danach – oder schon parallel? – am Nachfolger.

Zur Erinnerung: Neben Treyarch und Raven waren die folgenden Studios in der Vergangenheit für Call of Duty-Spiele verantwortlich:

Infinity Ward

Sledgehammer Games

High Moon Studios

Beenox

Release: Wann kommt Black Ops 7 raus?

Voraussichtlicher Release-Zeitaum: Oktober/November 2025

Auch wenn der Release-Termin von Black Ops 7 noch nicht verraten wurde, ist der Zeitraum dafür schon ziemlich gut eingrenzbar. Sämtliche Serienteile der vergangenen Jahre erschienen nämlich stets im Zeitraum Oktober/November.

Wir gehen deshalb fest davon aus, dass auch Call of Duty: Black Ops 7 innerhalb dieses Zeitfensters erscheinen wird.

Wird es vorab eine Multiplayer-Beta geben? Das steht noch nicht fest, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen aber, dass dies sehr wahrscheinlich ist. Wenn sich Activision an den Zeitplänen der vergangenen Jahre orientiert, dürfte die Beta Ende August/Anfang September stattfinden.

Kommt Black Ops 7 in den Game Pass? Ja, und zwar direkt zum Launch. Das wurde im Zuge der Ankündigung bereits bestätigt.

Plattformen: Für welche Systeme erscheint Black Ops 7?

Bestätigte Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Zusammen mit dem Titel des Spiels gaben Activision und Microsoft auch die Plattformen für den neuen Shooter bekannt. Und die Aufzählung oben beweist, dass Black Ops 7 auch noch für die "Old Gen" – also PlayStation 4 und Xbox One – kommen wird.

Das wird dafür sorgen, dass der Titel eine größere Spielerbasis erreicht, das Festhalten an den alten Systemen wird speziell in der CoD-Community allerdings auch äußerst kritisch gesehen.

Wird es eine Switch 2-Version geben? Bislang ist eine Version für die neue Nintendo-Konsole nicht offiziell bestätigt. Microsoft und Nintendo hatten vor ein paar Jahren allerdings eine Vereinbarung geschlossen, die Call of Duty auch auf die Nintendo-Konsolen bringen sollte.

Diese war vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme von Activision durch Microsoft. Da die mittlerweile erfolgt ist, sollte einem Switch 2-Release von Black Ops 7 eigentlich nichts im Wege stehen. Möglicherweise gibt es eine Ankündigung zu einem späteren Zeitpunkt.

Multiplayer und Koop: Was bietet der Mehrspieler-Modus von Black Ops 7?

Vor allem für Koop-Fans wird Black Ops 7 eine ganze Menge zu bieten haben. Denn es ist der erste Serienteil seit Black Ops 3 (2015), in dem ihr die Story-Kampagne auch zusammen im Koop spielen könnt.

Daneben wurden auch bereits folgende Modi bestätigt:

Vs.-Multiplayer: Klassisches PvP wird wieder mit an Bord sein und neue Maps bieten

Klassisches PvP wird wieder mit an Bord sein und neue Maps bieten Zombies: Die beliebte PvE-Spielvariante soll die Dark Aether Saga fortsetzen, die in Cold War begann und erneut in Runden ablaufen wird, in denen die Gegner immer stärker werden.

Konkrete Details zu den Multiplayer-Modi und auch anderen Details wie etwa Waffen und Gadgets in der Story-Kampagne gibt es bislang nicht, die komplette Enthüllung des Spiels soll noch im Sommer 2025 erfolgen.