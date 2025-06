CoD: Black Ops 7-Fans entdecken Datum im Trailer und glauben jetzt, dass es an diesem Termin mehr Infos zum Shooter gibt

Gibt es bald Gameplay zu Black Ops 7 zu sehen?

Die Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 7 auf dem Xbox Games Showcase war eine echte Überraschung. Denn das, was da im ersten Trailer zu sehen war, erinnerte an vielen Stellen überhaupt nicht an die Shooter-Serie von Activision – und machte gerade deswegen neugierig.

Auch wenn bereits ein paar Eckdaten zum Spiel bekannt sind, soll eine ausführlichere Vorstellung des Titels erst später in diesem Sommer erfolgen. Doch dieser Termin ist möglicherweise näher als gedacht – zumindest, wenn es nach einigen Fans geht.

Die haben nämlich im Ankündigungs-Trailer sowie dem veröffentlichten Artwork zum Spiel ein Datum erspäht. Dabei handelt es sich um den 20. Juni 2025.

Referenz auf einen anderen Serienteil – und möglicher Vorbestellungsstart

Dieses Datum ist zum einen eine Referenz auf Call of Duty: Black Ops 2, weil Bösewicht Raul Menendez im Spiel exakt an diesem Tag ein Youtube-Video veröffentlichte, in dem er seinen eigenen Tod ankündigte. Zum anderen aber natürlich ein mögliches Datum, an dem Black Ops 7 ausführlicher gezeigt werden könnte – möglicherweise sogar mit ersten Gameplay-Szenen.

Kombiniert werden könnte das mit dem Start der Vorbestellungen für den Shooter. Laut der Seite CharlieIntel wurde der Videospielhändler GameStop bereits mit Postern zum Spiel beliefert, die Bestandteil der Vorbestellung ab dem 20. Juni sein sollen.

Gameplay-Szenen und Vorbestellungen für Black Ops 7 also am 20. Juni? Auch wenn es sich dabei bislang lediglich um Gerüchte und Spekulationen handelt, erscheint das nicht unmöglich.

Der Gameplay-Enthüllungstrailer zum Vorgänger Black Ops 6 wurde im vergangenen Jahr am 9. Juni veröffentlicht – also vor ziemlich genau einem Jahr. Dass wir im Juni die ersten Szenen aus einem CoD zu sehen bekommen, wäre also nichts ungewöhnliches.

Plattformen und möglicher Release-Zeitraum: Call of Duty: Black Ops 7 wird für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Ein konkretes Release-Datum gibt es zwar noch nicht, der Shooter dürfte aber vermutlich im typischen CoD-Zeitraum auf den Markt kommen, also irgendwann im Oktober oder November 2025.

Freut ihr euch schon auf Black Ops 7? Was erhofft ihr euch von dem Shooter?