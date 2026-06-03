Läuft gerade Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte
Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte

0 Aufrufe

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte

Profilbild von Tobias Veltin

Tobias Veltin
03.06.2026 | 11:50 Uhr

Im Juni startet eine neue Content-Season in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone und liefert zahlreiche neue Inhalte für die Multiplayer und Zombies-Modi in BO7 und die Battle Royale-Gefechte in Warzone. 

Im Launch-Trailer zu Season 4 könnt ihr bereits einen ersten Blick auf einige der Neuerungen erhaschen, darunter beispielsweise den Fortune's Keep-Maprefresh in Warzone. Season 4 startet am 4. Juni 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte Video starten   1:42

vor 39 Minuten

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.660 Videos

Zum Kanal
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey Video starten   23:45

vor 10 Stunden

23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey
PS2-Klassiker kehrt nach 24 Jahren zurück – diesmal mit bekannten Hollywood-Lizenzen Video starten   1:48

vor 10 Stunden

PS2-Klassiker kehrt nach 24 Jahren zurück – diesmal mit bekannten Hollywood-Lizenzen
Mein Action-Highlight des Jahres wurde um 50 Tage verschoben Video starten   2     1:06

vor 10 Stunden

Mein Action-Highlight des Jahres wurde um 50 Tage verschoben
Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform! Video starten   3   17:31

vor einer Woche

Dieses Spiel gehört ins Kino - 007 First Light ist Action in Bestform!
Marvels Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay Video starten   7:33

vor 12 Stunden

Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay
Das neue Silent Hill hat einen Release Video starten   2:15

vor 10 Stunden

Das neue Silent Hill hat einen Release
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte Video starten   1:42

vor 42 Minuten

Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte
Control Resonant verrät im neuen Story-Trailer das Release-Datum – erscheint im hart umkämpften September Video starten   2:02

vor 10 Stunden

Control Resonant verrät im neuen Story-Trailer das Release-Datum – erscheint im hart umkämpften September
Mein Action-Highlight des Jahres wurde um 50 Tage verschoben Video starten   2     1:06

vor 10 Stunden

Mein Action-Highlight des Jahres wurde um 50 Tage verschoben
PS2-Klassiker kehrt nach 24 Jahren zurück – diesmal mit bekannten Hollywood-Lizenzen Video starten   1:48

vor 10 Stunden

PS2-Klassiker kehrt nach 24 Jahren zurück – diesmal mit bekannten Hollywood-Lizenzen
Das neue Silent Hill hat einen Release Video starten   2:15

vor 10 Stunden

Das neue Silent Hill hat einen Release
23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey Video starten   23:45

vor 10 Stunden

23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey
The Lost Wild zeigt neues Gameplay und verrät den Releasezeitraum Video starten   1:27

vor 11 Stunden

The Lost Wild zeigt neues Gameplay und verrät den Releasezeitraum
Until Dawn 2 mit erstem Trailer für PS5 angekündigt Video starten   2:22

vor 11 Stunden

Until Dawn 2 mit erstem Trailer für PS5 angekündigt
Tomb Raider: Legacy of Atlantis im neuen Trailer von der State of Play Video starten   1   1:57

vor 12 Stunden

Tomb Raider: Legacy of Atlantis im neuen Trailer von der State of Play
Marvels Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay Video starten   7:33

vor 12 Stunden

Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay
Rayman Legends Retold: Reveal Trailer zeigt Gameplay und Release-Datum Video starten   2:16

vor 13 Stunden

Rayman Legends Retold: Reveal Trailer zeigt Gameplay und Release-Datum
Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection Video starten   1     0:19

vor 20 Stunden

Lego Smart Brick: Das ist die gesamte Pokémon-Collection
mehr anzeigen