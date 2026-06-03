Call of Duty: Black Ops 7 + Warzone - Launch-Trailer zu Season 4 zeigt die neuen Inhalte

Im Juni startet eine neue Content-Season in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone und liefert zahlreiche neue Inhalte für die Multiplayer und Zombies-Modi in BO7 und die Battle Royale-Gefechte in Warzone.

Im Launch-Trailer zu Season 4 könnt ihr bereits einen ersten Blick auf einige der Neuerungen erhaschen, darunter beispielsweise den Fortune's Keep-Maprefresh in Warzone. Season 4 startet am 4. Juni 2026 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.