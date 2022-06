Call of Duty Modern Warfare 2-Beta startet in 62 Tagen, sagt zumindest Amazon

Call of Duty Modern Warfare 2 bringt Ende Oktober die beliebteste CoD-Unterserie zurück und schickt Captain Price, Ghost und Co. in den Kampf gegen einen mächtigen Feind. Neben einer Kampagne wird es CoD-typisch auch einen Multiplayer-Modus geben.

Und den könnt ihr bereits vorab in einer Betaphase ausprobieren, das hatte Enwickler Infinity Ward bereits in der vergangenen Woche im Zuge der ersten großen Infowelle zum Spiel verraten. Offen war bislang allerdings noch, wann diese Betaphase stattfinden wird.

Beta-Start im August?

Doch darauf gibt es jetzt einen ziemlich deutlichen Hinweis. Denn wie der englischen Produktseite des Spiels auf Amazon zu entnehmen ist, werden die Codes für die Open Beta am 15. August verschickt. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass die Probierphase auch an diesem Datum startet, denkbar wäre es allerdings.

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein Platzhalter-Datum handelt, mit denen das Versandunternehmen häufiger arbeitet. Da aber in der Vergangenheit Betaphasen für CoD-Spiele häufiger im August-Zeitraum stattfanden, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass das auch für MW2 der Fall sein könnte.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange.

Was ihr sonst noch zur Beta wissen müsst

Aktuell ist es schon möglich, Call of Duty Modern Warfare 2 vorzubestellen, um Zugang zur Open Beta zu erhalten. Dieser Zugang ist wie in den vergangenen Jahren gestaffelt und bevorzugt alle mit einer PS5 oder PS4.

Sämtliche Infos zur Staffelung findet ihr in unserem Beta-Übersichtsartikel:

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint dann am 28. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Wir konnten bereits vor dem großen Gameplay-Reveal auf dem Summer Game Fest einer Präsentation von Infinity beiwohnen und haben jede Menge Infos zur Kampagne und dem Multiplayer-Modus zusammengetragen. Diese findet ihr in unserer großen Preview zu Call of Duty Modern Warfare 2.