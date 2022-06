CoD Modern Warfare 2-Beta: Alles Wichtige vor Release

Call of Duty: Modern Warfare 2 wirft seine Schatten voraus und dazu gehört seit Jahren auch eine Multiplayer-Beta vor Release. Dazu haben wir jetzt auch die ersten Informationen und wie es aussieht, bleibt alles beim Alten: Wer vorbestellt, darf zuerst Hand anlegen und alle mit einer PS4 und PS5 werden ebenfalls vorgelassen. Aber eine Open Beta für alle findet danach ebenfalls wie gewohnt statt. Den ersten Gameplay-Trailer gibt es ebenfalls.

CoD Modern Warfare 2: Multiplayer-Beta startet wieder zuerst auf PS4 und PS5

Im Westen nichts Neues: Der ewige Kreislauf des Lebens, äh der jährliche Zyklus des CoD-Releases läuft wie gewohnt ab. Zunächst gibt es die Enthüllung der Kampagne, dann ein Multiplayer-Event und eine spielbare Alpha für ausgewählte Personen. Darauf folgt dann die klassische Beta-Phase, die zuerst auf PlayStation und für Vorbesteller*innen ausgerollt wird. Anschließend dürfen auch alle anderen und dann erscheint das neue Call of Duty. Daran ändert sich auch dieses Jahr nichts.

Hier könnt ihr euch zur Einstimmung nochmal den ersten martialischen Trailer zu CoD Modern Warfare 2 ansehen:

So läuft die Beta ab: Ihr könnt Call of Duty Modern Warfare 2 bereits vorbestellen, um früheren Zugang zur Open Beta zu erhalten. Der neueste Activision-Shooter soll dann am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheinen, falls alles läuft wie geplant.

Als erstes dürfen Vorbesteller*innen auf PS4 und PS5 die Beta spielen.

die Beta spielen. Danach sind alle mit einer PlayStation an der Reihe, auch ohne Preorder.

an der Reihe, auch ohne Preorder. Anschließend kommen auch noch die Vorbesteller*innen auf anderen Plattformen hinzu.

hinzu. Last, but not least dürfen alle die Beta ausprobieren, auch ohne Vorbestellungen.

Alle Infos zur Vorbestellung findet ihr hier:

Wann startet die Beta? Es gibt noch keinen genauen Termin für den Beginn der Open Beta von Call of Duty Modern Warfare 2. Aber da der Release auf dem 28. Oktober liegt und es in den letzten Jahren auch immer so war, dürfte die Beta ungefähr Anfang September oder Ende August losgehen (via: Comicbook). Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Neben der Enthüllung der Singleplayer-Kampagne gab es aber auch schon eine ganze Menge andere Infos und Neuigkeiten zum neuen Call of Duty. Entwicklerstudio Infinity Ward will uns offenbar richtig nass machen. Das und noch viel mehr findet ihr in unserer großen GamePro-Preview zu Call of Duty Modern Warfare 2.

