Call of Duty: Modern Warfare 2 ist einer der beliebtesten Teile der CoD-Reihe. Spätestens nachdem der Vorgänger Call of Duty 4: Modern Warfare bereits als Remaster für PS4, Xbox One und PC erscheinen ist, warten viele Fans auf eine Neuauflage des mittlerweile neun Jahre alten Shooters Modern Warfare 2.

Nach Gerüchten, die vor einigen Monaten durchs Netz wanderten, lässt ein weiterer Hinweis die Hoffnung vieler Fans erneut entflammen (via Gamerant).

CoD: Modern Warfare 2 nicht abwärtskompatibel

Warum hoffen Fans jetzt erneut auf Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered? Seit dem 19. Juni 2018 ist der Nachfolger, Call of Duty: Modern Warfare 3, abwärtskompatibel für die Xbox One. Nicht aber Modern Warfare 2, das damit als einziger CoD-Ableger der vergangenen Konsolengeneration kein Teil des Abwärtskompatibilitätsprogramms von Microsoft ist.

MW 2 Remastered ohne Multiplayer?

Gerüchten zufolge kommt die Remastered-Version nur mit Singleplayer-Kampagne

Fans spekulieren daher, dass Activision Modern Warfare 2 für die Xbox One aus strategischen Gründen zurückhält, um den Hype um eine Remastered-Version zu vergrößern. Es gibt aber noch einen weiteren Hinweis auf ein Remaster des Shooters.

Release von CoD: Modern Warfare 2 Remastered 2019?

Angenommen Activision hat tatsächlich eine Remastered-Version von Modern Warfare 2 in der Pipeline, wäre es unwahrscheinlich, dass sie noch in diesem Jahr erscheint.

Mit Black Ops 4 ist das neue CoD für dieses Jahr bereits gesetzt. Aktuellen Gerüchten zufolge setzt Activision die Reihe im nächsten Jahr allerdings mit Call of Duty: Modern Warfare 4 fort.

Ein paralleler Release des neuesten Ablegers der Modern Warfare-Reihe und eines Modern Warfare 2-Remasters würde Sinn ergeben. Schließlich brachte Enwickler Infinity Ward Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty Modern Warfare Remasterd ebenfalls gleichzeitig auf den Markt.

Gut möglich also, dass uns zum Launch erneut ein Bundle aus Modern Warfare 4 und Modern Warfare 2 Remastered erwartet. Aber das ist bislang nur Spekulation. Weder MW 4 noch MW 2 Remastered sind offiziell bestätigt.