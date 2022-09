Modern Warfare 2-Nostalgie: Der Sound aus 2009 in der 2022er-Beta weckt wohlige Erinnerungen

Call of Duty Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2022 heißt zwar genau wie Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009, ist aber ein komplett anderes Spiel. Kein Remake, kein Remaster, einfach nur die Fortsetzung zum Soft-Reboot von Modern Warfare (das auch kein Remake oder Remaster war). In einem Video verschmelzen nun beide Generationen, indem der Sound vom 2009er-Spiel über Gameplay des neuen Titels gelegt wird. Das passt so perfekt, dass haufenweise Erinnerungen geweckt werden.

Call of Duty Modern Warfare 2: Die Original-Sounds im neuen Spiel entfalten eine abgefahrene Wirkung

Darum geht's: YouTuber Ghosts619 hat in mühevoller Kleinstarbeit Sounds aus dem alten Modern Warfare 2 von 2009 genommen und sie über das Gameplay der Beta des neuen Modern Warfare 2 von 2022 gepackt. Das passt überragend gut zueinander und würde Leuten, die den Unterschied nicht kennen, wohl gar nicht erst auffallen.

Wer allerdings als echter Call of Duty-Veteran bereits vor 13 Jahren das erste Modern Warfare 2 gespielt hat, dürfte jetzt sein*ihr blaues Wunder erleben. Da kommen richtig viele Erinnerungen an die damalige Zeit hoch, die euch einen angenehmen Retro-Schauer über den Rücken jagen werden!

Am besten überzeugt ihr euch selbst davon:

Unglaublich viel Arbeit steckt in diesem Projekt: Die Klänge aus dem Original wurden so angepasst, dass sie wirken, als würde es sich um die echten Sounds vom neuen Modern Warfare 2 handeln. Egal, ob es der schrill düsende VTOL-Jet ist, die krachenden Schussgeräusche sind oder die Schritte, wenn jemand eine Rolltreppe aus Metall herauf kommt – das klingt genau wie früher. Auch die Ansagen, Freischaltungen, Streaks und so weiter wecken Erinnerungen an vergangene Tage.

Wozu das Ganze? Zum Einen freuen sich unter dem Video unzählige Fans über dieses Projekt, weil es sich für sie so detailverliebt anfühlt und sie in Erinnerungen schwelgen lässt. Andererseits hofft Ghosts619 darauf, dass Infinity Ward von der Angelegenheit Wind bekommt und eventuell sogar ein entsprechendes Soundpaket für Call of Duty Modern Warfare 2 zum Download anbietet. Das soll mit Hilfe dieses Tweets gelingen.

Wie findet ihr das Video? Welche nostalgischen Erinnerungen weckt das bei euch?