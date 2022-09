CoD Modern Warfare 2-Leak: Raid-Modus ähnelt angeblich Destiny-Strikes, nur taktischer

Call of Duty Modern Warfare 2 bietet nicht nur eine Singleplayer-Story und einen Multiplayer-Modus. Auch Raids wurden für den Titel bereits angekündigt, aber wir wissen noch nicht allzu viel über den neuen Modus. Einem Leak zufolge könnte sich das Gameplay aber stark an Destiny und dessen Raids oder Strikes orientieren.

CoD Modern Warfare 2-Raids könnten sich wie in Destiny spielen

Wie läuft der Modus ab? Das wurde offiziell angekündigt: Call of Duty Modern Warfare 2 setzt auch auf zu dritt spielbare Raids. Bei denen müssen wir gemeinsam und mit Teamwork strategisch denken, Gameplay-Puzzles lösen und natürlich auch kämpfen.

Insider-Leak verrät vielleicht noch mehr: Einigen Quellen des normalerweise sehr gut informierten Tom Henderson zufolge sollen die Raids auf eigenen Karten stattfinden. Also nicht an Orten, die wir bereits von anderswo kennen. Außerdem müssen wir wohl wirklich stark zusammenarbeiten und das Ganze soll sich "wie Destiny, aber taktischer" anfühlen.

Der erste Raid enthält demnach angeblich gleich zwei Puzzles. Eines davon soll sich um ein Unterwasser-Labyrinth drehen und beim anderen spielen offenbar Zahlen eine wichtige Rolle. Genau wie die KI, mit der wir es zu tun bekommen, allerdings bleiben hier die Details unklar.

Spannendes Beispiel: Eine andere Quelle von Tom Hendersons neuer Seite Insider Gaming berichtet davon, dass uns ein CoD MW2-Raid bevorsteht, bei dem wir eine U-Boot-Basis infiltrieren müssen. Das soll nur möglich sein, wenn wir unseren Sauerstoff samt Atemmaske mit unseren Team-Kamerad*innen teilen.

Datamining-Funde scheinen das zu bestätigen. Zumindest wurden in der Beta offenbar bereits Daten entdeckt, die sich um drei Missionen drehen. Sie heißen anscheinend "Numbers Puzzle", "Water Maze" und "Incursion". Das klingt ganz danach, als würde sich der erste Raid über diese drei Teile erstrecken – und danach, als würde im letzten davon ordentlich geballert.

Wie bei Destiny? Wir sind gespannt, wie stark der Raid-Modus in Call of Duty Modern Warfare 2 dann letzten Endes wirklich Destiny 2 ähnelt. Bisher klingen die hier angeblich geleakten Infos tendenziell eher nach den Strikes in Destiny und nicht nach den dortigen Raids. Erstere fallen kürzer aus und werden zu dritt gespielt, für einen Raid braucht ihr sechs Personen.

Habt ihr Bock auf die Raids in Call of Duty Modern Warfare 2? Oder spielt ihr dann doch lieber Destiny?