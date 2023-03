Call of Duty: Modern Warfare 2 für PS5 + PS4 jetzt günstig im Angebot der Woche sichern

Call of Duty: Modern Warfare 2 für PS5 und PS4 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Den Ende letzten Jahres erschienenen Shooter-Hit bekommt ihr jetzt im Cross-Gen-Bundle für PS5 und PS4 35 Prozent günstiger und somit für 51,99€ statt 79,99€. Das Angebot ist heute gestartet und läuft noch bis 1 Uhr morgens am 16. März. Hier findet ihr es:

Was bietet Call of Duty: Modern Warfare 2?

Kampagne: Die Solo-Kampagne von Modern Warfare 2 ist packend und mit dem üblichen Call-of-Duty-Bombast in Szene gesetzt. Die Story um einen General im Nahen Osten, der den Westen mit Raketen bedroht, ist zwar nicht sehr kreativ, liefert aber den Anlass, unsere Spezialeinheit an abwechslungsreiche Schauplätze von Amsterdam über Spanien bis Mexiko zu schicken. Außerdem verschafft sie euch ein Wiedersehen mit den beliebten CoD-Helden Captain Price, Ghost und Soap MacTavish.

Multiplayer: Wie immer ist die Kampagne aber nur kurz, für die Langzeitmotivation sorgt der Multiplayer. Dieser kann diesmal mit gut designten und ausbalancierten Maps und Waffen punkten. In dieser Hinsicht ist er besser als in vielen Cod-Teilen der letzten Jahre. Allerdings ist man bei den Karten auch nicht allzu viel kreatives Risiko eingegangen, da hat man schon Spektakuläreres gesehen. Dafür ist das Gunplay aber hervorragend gelungen. Dass das Tempo wieder etwas langsamer und taktischer ist als zuletzt in Vanguard, haben wir auch nicht als Nachteil empfunden.

Weitere Angebote für PS5 & PS4

Im PlayStation Store laufen gerade noch viele andere Sales. Im Mega-März gibt es zum Beispiel große AAA-Hits günstiger.

Im PlayStation Store bekommt ihr gerade übrigens noch viele weitere Sonderangebote für PS4 und PS5. Zum Beispiel gibt es einen großen Sale mit Spielen unter 15 Euro und den Mega-März, in dem ihr große AAA-Hits wie Cyberpunk 2077 oder Call of Duty: Modern Warfare günstiger bekommt. Beide Sales laufen ebenfalls noch bis 1 Uhr morgens am 16. März. Die Übersicht über sämtliche Aktionen findet ihr hier: