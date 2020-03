Call of Duty: Modern Warfare 2-Remaster im PS Store geleakt

Nach all den Gerüchten aus den vergangenen Tagen war es nur noch eine Frage der Zeit, wann wir erste Informationen zum Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 erhalten. Wie das Ganze aber jetzt öffentlich wurde, ist schon ein wenig kurios. So wurde das Spiel vorab im deutschen PlayStation Store mit allen Infos geleakt. Sogar einen ersten Trailer gibt es zu sehen.

CoD: Modern Warfare 2-Remaster: Alle Infos aus dem Leak

Wann erscheint das Spiel? Auf der Seite wird der 31. März als Tag der Veröffentlichung angegeben. Es würde sich also demnach um einen sogenannten Shadowdrop handeln.

Preis: 24,99 Euro

Sprachen: Deutsch, Englisch

Dateigröße: 46,9GB

Die Inhalte: Laut Leak soll das Remaster lediglich die Kampagne des Spiels beinhalten. Kooperative Modi und generell einen Multiplayer wird es demnach nicht geben.

Frische Optik: Das Remaster erscheint in HD-Optik und soll dabei verbesserte Texturen und Animationen enthalten. Auch physikalisches Rendering, HDR-Beleuchtung "und vieles mehr" sollen die Optik des Klassikers in die Moderne führen.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch hier in der Bilderstrecke anschauen:

Inhalte für Modern Warfare:

Zudem soll das Remaster mit allerhand Inhalten für das Remake von CoD: Modern Warfare samt Warzone kommen. Hier die Angaben aus dem deutschen PS Store:

UDT-Ghost-Skin

2 Waffenbaupläne

Waffentalisman

Vollstrecker

Stichelei

animierte Visitenkarte

Emblem

2 Battle Pass-Stufensprünge

Zum Schuss haben wir hier noch den geleakten Trailer für euch:

Sobald wir offizielle Infos abseits des Leaks erhalten, werden wir die News dementsprechend aktualisieren. Bis dahin könnt ihr uns gerne verraten, ob ihr den Klassiker im modernen Gewand auch ohne Mehrspieler-Modi nachholt bzw. erneut spielen werdet.