Die Beta von Call of Duty Modern Warfare 2 ist vorbei und bis zum Launch des Shooters dauert es nicht mehr lange. Ein eifriger Beta-Spieler hat sich vor dem Release bereits die Mühe gemacht, eine vorzeitige Liste aus bestätigten, geleakten und vermuteten Waffen für MW 2 zusammenzustellen (via Gamerant).

CoD Modern Warfare 2 - Vorzeitige Waffenliste

Liste von Reddit-Mitglied BondCool:

Plattform: M4

M4 AR

M16 AR

AR-57 (FSS Hurricane) SMG

FTAC Recon BR

Fightlite MCR (556 Icarus) LMG

Colt 9mm SMG ? *note: unconfirmed, but is part of M4 platform, and was in MW19

Plattform: H&K (Lachmann Meer)

G3 (Lachmann-762) BR

HK33 (Lachmann-556) AR

MP5 or HK94A3 (Lachmann Sub) SMG

H&K21 (RAPP H) LMG

PSG1 (LMS) MR

Plattform: AK (Kastov)

AK-47 AR

AKS-74U (Kastov-74u) AR

AK-103 (Kastov-762) AR

AK-105 (Kastov-545) AR

RPK LMG

Nicht exakt in der Plattform, aber möglich:

PP-19 Bizon (K-Bloc) SMG

PP-19 Vityaz (Zyklov 9) SMG *note: this could just be an ammo conversion for Bizon

*note: this could just be an ammo conversion for Bizon Dragunov SR ? *note: unconfirmed, but is similar to AK platform, and was in MW19

Plattform: FN/SCAR (TAQ ?)

SCAR-L (TAQ-56) AR

SCAR-H (TAQ-H ?) BR

HAMR LMG ? *note: unconfirmed, but is part of scar platform (IRL) which is confirmed, could be magazine attachment for SCAR-L

? *note: unconfirmed, but is part of scar platform (IRL) which is confirmed, could be magazine attachment for SCAR-L SCAR PDW SMG ? *note: unconfirmed, but is part of scar platform (IRL) which is confirmed, could be barrel attachment for SCAR-L

? *note: unconfirmed, but is part of scar platform (IRL) which is confirmed, could be barrel attachment for SCAR-L MK20 SSR (TAQ-EX ?) MR

Plattform: SIG

MPX SMG

MCX Virtus (M13 ?) AR

MG 338 (RAAL MG) LMG

Plattform: Steyr AUG

AUG A3 AR

AUG Para SMG

AUG HBAR LMG

Andere AR's:

Q Honey Badger AR

Famas (FR .556) AR

Andere MR's:

M14 (EBR-14) MR

Marlin Model 336 (Lockwood Mk2) MR

R700 or M24 SWS (SA700 or SPR 200) MR

Andere SR's:

Barrett MRAD SR

Gepard Lynx (Signal 50) SR

MSR or M2010 ESR SR

AX-50 ? SR *note: was leaked from game files but unsure if was placeholder

Andere SMG's

Kriss Vector (Fennec 45) SMG

P90 SMG *note: not in same platform as TAQ, but same company (FN)

*note: not in same platform as TAQ, but same company (FN) MP7A2 (LMP) SMG *note: not in same platform as Lachmann, but same company (H&K)

Andere LMG's:

IWI Negev NG7 (SAKIN MG38) LMG

Schrotflinten/Shotgun's

Benelli M4 (Expedite 12)

Browning Citori 725 (Lockwood 725)

Mossberg 590 (Byson 800)

Einhandwaffen/Handguns

Desert Eagle

S&W Magnum

Glock 17 (X12)

Glock 18 (X13 Auto)

SIG P220 (Bruen .45)

Raketen- und Granatwefer/Launchers

Javelin (JOKR)

Grenade Launchers

RPG-7

Strela (PILA)

Nahkampf/Melee

Combat Knife

Riot shield

Was sind Platforms/Plattformen? Das sind im Grunde Waffen-Stammnbäume, die mit dem neuen Gunsmith eingeführt werden. Die ermöglichen es, bereits freigeschaltete Aufsätze eines Receivers auf eine andere Waffe zu übertragen, das Aufleveln eurer CoD-Schießeisen soll dadurch also vereinfacht werden. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Bedenkt, dass die obige Waffenliste nicht offiziell ist und durch die Beta bislang nur ein kleiner Teil offiziell bestätigt ist.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post äußern Fans noch weitere Wünsche für Wummen, die sie gerne im Shooter sehen wollen, mit dabei die UMP 45, FAL und G36.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange.

Release - Wann erscheint Call of Duty Modern Warfare 2?

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Diese Dinge sollen sich bis zum Release noch ändern (basierend auf dem Beta-Feedback):

Hier könnt ihr übrigens schon einmal etwas Gameplay aus der Modern Warfare 2-Kampagne sehen?

Zusätzlich dazu steht der Release von Call of Duty: Warzone 2 ebenfalls bevor. Der Nachfolger des gleichnamigen Battle Royale-Ablegers startet am 16. November 2022 mit neuer Map (Al Mazrah), frischer Grafik-Engine und mehr.

Map, Spieldmodi und mehr: Alle bekannten Infos zu Warzone 2 findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

