CoD Modern Warfare 2: Dieses Beta-Feedback soll bis zum Launch noch umgesetzt werden

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint in einem Monat. Bis dahin will Entwicklerstudio Infinity Ward noch einiges ändern, und zwar basierend auf dem Feedback, das zur großen Multiplayer-Beta eingegangen ist. Die war offenbar ein absoluter Erfolg und die größte Beta der Call of Duty-Geschichte.

CoD Modern Warfare 2: Die Riesen-Beta ist vorbei und hilft bei Verbesserungen

Die Beta war gigantisch: Laut Infinity Ward soll die große Multiplayer-Beta zu Modern Warfare 2 von letztem Wochenende die bisher größte gewesen sein. Mehr Spieler*innen, mehr Matches, mehr Stunden als je zuvor wurden in der "größten Beta der Call of Duty-Geschichte" verzeichnet.

Schon während der Beta wurden einige Verbesserungen im Hinblick auf die Schrittgeräusche angekündigt und noch vor dem Ende der letzten Phase auch umgesetzt. Aber da kommt noch mehr, bis der Shooter dann Ende Oktober erscheint, wie Entwicklerstudio Infinity Ward noch einmal ausführlich in einem eigenen Blog-Eintrag erklärt.

Das soll sich noch ändern:

Schrittgeräusche: Das Feedback sei durch die Anpassungen positiver geworden, aber bis zum Launch sollen die Schritte von Freunden und Feinden noch besser ausbalanciert werden.

Das Feedback sei durch die Anpassungen positiver geworden, aber bis zum Launch sollen die Schritte von Freunden und Feinden noch besser ausbalanciert werden. Sichtbarkeit von Feinden: Auch hier geht es bergauf, muss aber noch weiter ausgebessert werden. Gegner sollen besser erkannt und getrackt werden können.

Auch hier geht es bergauf, muss aber noch weiter ausgebessert werden. Gegner sollen besser erkannt und getrackt werden können. Lobbies auflösen: Bis zum Launch wird noch nach möglichen Lösungen für die Problematik gesucht.

Bis zum Launch wird noch nach möglichen Lösungen für die Problematik gesucht. Waffen-Feintuning: Auch hier sei Infinity Ward schon "sehr glücklich", wolle aber noch mehr Verbesserungen anstreben.

Im Hinblick auf die Perks und die Anzeige der roten Punkte auf der Minimap, wenn Gegner schießen, dürfte sich also nichts mehr ändern. Das wurde bereits im ersten Zwischen-Beitrag zum Beta-Feedback erklärt und das bleibt wohl auch so.

Allerdings kann sich auch nach Release noch alles ändern. Wir gehen sogar fest davon aus, dass weiterhin am Waffen-Tuning, dem Balancing und einigen anderen Aspekten gefeilt wird. Ganz einfach deshalb, weil das schon immer so war und auch das Waffen-Meta (also die vermeintlich besten Schießprügel) stets frisch halten kann.

Seht euch hier nochmal den Trailer an:

Mehr zu CoD Modern Warfare 2 gibt es hier:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wann ist der Release? Es dauert nicht mehr lange: In nur einem Monat, genauer gesagt am 28. Oktober 2022, soll Call of Duty Modern Warfare 2 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen. Zumindest, wenn nichts mehr dazwischen kommt.

Was würdet ihr bis zum Launch noch ändern, wenn ihr könntet? Was hat euch in der Beta gestört?