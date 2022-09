CoD Warzone 2: Map, Modi, Fortschritt und alles andere, was wir schon wissen

Call of Duty Warzone 2 kommt als richtiger Nachfolger zum ersten Battle Royale-Ableger wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Langsam, aber sicher dringen auch immer mehr Infos zum Sequel durch und hier sammeln wir alles, was schon bekannt ist oder geleakt wurde.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Call of Duty: Warzone 2 erscheint noch 2022

Offiziell angekündigt: Dass CoD Warzone 2 kommt, steht nun schon eine ganze Weile fest. Die erste offizielle Bestätigung erfolgte bereits im Frühjahr 2022, aber eine richtige Enthüllung blieb bisher noch aus. Die erfolgt jetzt allerdings in Kürze, und zwar am 15. September beim großen COD Next-Event.

Mehr Infos: 15. September

Wann kommt Warzone 2? Einen festen, offiziellen Release-Termin gibt es abseits des Jahres 2022 noch nicht (der dürfte ebenfalls nächste Woche bekannt gegeben werden). Aber dafür existiert schon ein Leak, der womöglich bereits den Launch-Termin von Warzone 2 verraten hat:

Angeblicher Release: 16. November

Auf welchen Plattformen? Call of Duty Warzone 2 erscheint auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC (Steam/Battle.net).

Warzone 2 wird ein richtiges Sequel mit neuer Grafik-Engine

Losgelöst von Warzone: Warzone 2 erscheint als komplett eigenständiges Spiel, das unabhängig vom ersten Warzone funktioniert. Die Fortsetzung wird also losgelöst von den ganzen Inhalten und dem damit verbundenen Ballast des Erstlings sein und als Neuanfang dienen.

Neue Grafik-Engine: Warzone 2 setzt genau wie Modern Warfare 2 mit der IW 9.0-Engine auf ein neues, verbessertes Grafik-Grundgerüst. Das heißt, dass wir uns auch vom bisherigen Look des Erstlings entfernen und verabschieden können. Gleichzeitig herrscht so Einheitlichkeit zwischen MW2 und Warzone 2.

Ein willkommener Wechsel: Mit der Zeit und CoD Black Ops Cold War sowie CoD Vanguard waren sehr viele sehr verschiedene Waffen, Skins und andere Inhalte zusammen gekommen, die dafür gesorgt haben, dass sich Warzone oft überladen und aufgebläht angefühlt hat.

Ihr könnt euren Fortschritt und Skins aus Warzone 1 nicht mitnehmen

Keine Cross-Progression: Dieser Neustart als komplett frisches Spiel bedeutet gleichzeitig auch, dass wir nichts aus dem ersten Warzone mitnehmen können. Das umfasst sämtliche Sprays, Skins, Waffen-Camos, Anhänger und so weiter. Alle fangen mit dem zweiten Teil wieder ganz von vorn an.

Neue Inhalte: Dafür wurde aber auch schon bekannt gegeben, dass wir in Warzone 2 wieder jede Menge Zeug sammeln können. Es soll neuen Content geben, ein eigenes Inventar und natürlich neue Fortschrittssysteme.

Wird's wieder Free2Play? Wir gehen davon aus, dass CoD Warzone 2 genau wie sein Vorgänger wieder komplett kostenlos spielbar sein wird. Gleichzeitig dürfte auch ein Battle Pass zurückkehren, samt der Möglichkeit, Skins und vieles mehr zu kaufen. Ein stetiger Content-Nachschub nach dem Launch gilt ebenfalls als sicher.

Wie sieht es mit Cheatern und Bugs in Warzone 2 aus?

Ricochet Anti-Cheat kommt auch im neuen Warzone 2 zum Einsatz. Das soll dabei helfen, zumindest die schlimmsten Cheater fern zu halten. Dieses Mal geht das Anti-Cheat-Programm direkt zum Launch des Spiels an den Start, wenn alles klappt.

Dadurch, dass wir es mit einem von Grund auf neu gebauten Spiel zu tun bekommen – das nicht auch noch den Content von drei anderen Call of Duty-Titeln umfasst – stehen die Chancen gut, dass uns weniger Bugs erwarten.

Auch in Warzone 2 könnten altbekannte Maps zurückkehren

Comeback bekannter Maps: Dem Insider Tom Henderson zufolge sollen in Warzone 2 wieder einige bekannte Maps aus alten Klassikern dabei sein. Dieses Mal insbesondere natürlich aus Modern Warfare 2. Was natürlich zum gleichnamigen Sequel passt, auch wenn es kein Reboot oder ähnliches ist.

Quarry, Terminal, Afgan und Highrise sollen zum Beispiel zurückkehren. Hier seht ihr eventuell schon einen Teil der Warzone 2-Map, in dem sich auch ein Stückchen Highrise zu verstecken scheint. Das war zumindest in dem Modern Warfare 2-Trailer zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Strongholds? Ebenfalls laut Tom Henderson gibt es in Warzone 2 sogenannte Strongholds. Diese Festungen könnten im Lauf des Spiels erobert werden. Dafür müssten wir sie zuerst von KI-Gegnern befreien, bekämen dann aber Zugriff auf unser eigenes Loadout. Das soll jeweils immer nur einmal pro Runde bei jeder Festung funktionieren.

Rebirth-Nachfolger: Außerdem soll Leaks und Gerüchten zufolge auch noch eine zweite, etwas kleinere Map erscheinen. Wenn die große Battle Royale-Map die Nachfolge von Verdansk und Caldera antritt, würde es sich bei der zweiten, kleineren wohl um eine Art Map handeln, wie wir sie bei Rebirth Island kennengelernt haben.

Dann gibt es da auch noch den mysteriösen Sandkasten-Modus DMZ

CoD goes Tarkov & Hunt: Wie es aussieht, bekommen Call of Duty-Fans auch noch einen PvPvE-Modus, der offenbar an Shooter wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown angelehnt ist. Allerdings handelt es sich hierbei bisher nur um unbestätigte Informationen, die noch mit Vorsicht zu genießen sind:

1 0 Mehr zum Thema Call of Duty soll Gratis-Ableger mit PC-Superhit als Vorbild bekommen

Teil von Warzone 2 oder nicht? Aktuell sind sich die Leaker und Gerüchte aber noch nicht so ganz einige, ob der angeblich DMZ genannte Modus ein Standalone-Ableger wird, als Teil von Modern Warfare 2 erscheint oder zu Warzone 2 gehört. Möglich wäre auch eine Kombination aus allem und uns erwartet eine Art Bindeglied.