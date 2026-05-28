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Fortnite-Server reagieren nicht - Wann Fortnite wieder geht, Server-Status, Leaks und mehr zum 40.41-Update im Live-Ticker

Die Fortnite-Server sind mal wieder offline für das neueste Update. Wann ihr wieder spielen könnt, erfahrt ihr hier.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
28.05.2026 | 11:45 Uhr

Zeit für das nächste Fortnite-Update. Zeit für das nächste Fortnite-Update.

Und mal wieder geht Fortnite offline – natürlich nicht für immer, sondern nur für ein paar Stunden für das neue Update v40.41. Was drinsteckt und wann ihr wieder spielen könnt, erfahrt ihr hier im Live-Ticker.

Donnerstag, 28.05.2026

11:54 Uhr

Fortnite-Server sind wieder live

Jetzt hat das Warten aber wirklich ein Ende, die Fortnite-Server sind wieder live. Wir wünschen euch viel Spaß im Spiel!

11:45 Uhr

Die Server sind weiterhin offline, aktuell können wir nur abwarten, wann es weitergeht. Von den offiziellen Fortnite-Kanälen gibt es noch keine weiteren Infos.

11:12 Uhr

Die offizielle Serverstatus-Seite von Epic Games gibt diesmal übrigens eine Downtime von rund anderthalb Stunden an. Mit etwas Glück können wir also gegen 11:30 Uhr bereits wieder weiterzocken.

Die Angaben sind zwar stets nur Schätzungen und keine genauen Aussagen, aber besonders in letzter Zeit waren sie häufig durchaus verlässlich.

10:51 Uhr

Auch Insider Hypex bestätigt noch einmla, dass im neuen Update keine Cosmetics stecken, sondern wir hauptsächlich Bugfixes und Vorbereitungen sowohl für das Event am 5. Juni als auch den Community Day am 30. Mai bekommen – an dem Tag soll übrigens auch der Trailer für das Event released werden.

Hier könnt ihr sehen, was euch am Community Day alles erwartet. Hier könnt ihr sehen, was euch am Community Day alles erwartet.

10:36 Uhr

Im Update stecken laut mehreren Leakern schon ein paar Infos zu Season 3, die den Namen "Runners" tragen soll. Auch das Wort "Fused" (zu deutsch etwa "verschmolzen") taucht in Zusammenhang damit wohl auf.

Wer am Event vorab teilnimmt, soll übrigens ein Cosmetic geschenkt bekommen. Mit dem Teaser-Trailer zum Event können wir demnach auch bald rechnen.

10:29 Uhr

Übrigens wissen wir jetzt auch ziemlich genau, wann das End-of-Season-Event in Fortnite an den Start geht. Laut der offiziellen Status-Seite auf X/Twitter geht es bei uns los am Samstag, den 6. Juni.

Die Türen öffnen sich ab 00:20 Uhr morgens und so richtig los geht es dann um 01:00 Uhr nachts für den "Kampf". Nach dem Event beginnt dann direkt die Season-Downtime.

10:24 Uhr

Moin moin und Ahoi, ihr Lieben! Es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Fortnite-Update. Das heißt, dass die Server ab sofort wieder für eine Weile offline gehen, während die Neuerungen aufgespielt werden.

Wir halten euch hier im Ticker wie üblich über alle neuen Inhalte auf dem Laufenden und verraten euch, ab wann ihr wieder spielen könnt.

Video starten 0:34 Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat

Fortnite v40.41: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

  • Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Donnerstag, den 28. Mai 2026
  • Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
  • Abschaltung des Matchmakings: Rund 30 Minuten vor dem Start des Serverdowns wird das Matchmaking abgeschaltet, also wieder circa 9:30 Uhr.

Ab wann sind die Fortnite-Server wieder online? Das ist noch nicht bekannt, aber in der Regel dauern die Serverdowns etwa zwei bis drei Stunden, ihr dürftet also etwa ab der Mittagszeit wieder zocken können.

Das Update soll explizit auf das kommende End-of-Season Live-Event vorbereiten, das uns nächste Woche erwartet.

Wie vertreibt ihr euch eigentlich immer am liebsten die Serverdown-Zeiten in Fortnite?

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Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

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