Activision und Entwickler Infinity Ward haben bestätigt, dass Call of Duty: Modern Warfare keine Lootboxen enthalten wird - weder zum Launch noch danach. Diese Entscheidung ist Teil eines größeren Post-Launch-Plans, den die Entwickler vorgestellt haben. Anfang der Woche hatten die Entwickler Pay2Win-Boxen bereits dementiert.

Wer den Shooter kauft, kann sich nachträglich sogar über Gratis-Maps freuen. Alle Karten, die nach dem Launch des Spiels erscheinen, werden kostenlos erhältlich sein. Damit wollen die Entwickler eine Aufspaltung der Community verhindern, zumal Modern Warfare auch Crossplay hat.

Battle Pass startet Ende 2019

Sämtliche Inhalte werden allerdings nicht kostenfrei erhältlich sein. Denn Publisher und Entwickler erklärten außerdem, dass Modern Warfare einen Battle Pass mit diversen Seasons bekommen wird, die jeweils neuen kostenfreien als auch kostenpflichtigen Content bereit stellen werden. Letzterer scheint aber immerhin keine Auswirkungen auf das Balancing zu haben, wie aus dem Activision Games Blog hervorgeht.

"Sämtlicher funktionaler Content, der Auswirkungen auf die Spielbalance hat, wie etwa Basis-Waffen und Aufsätze, können einfach durch das Spielen des Spiels freigeschaltet werden. "

Das sind sehr gute Neuigkeiten, den Battle Pass gilt es trotzdem erst einmal abzuwarten. Dieser soll nicht zum Launch des Spiels starten, sondern erst später im Lauf des Jahres 2019.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.