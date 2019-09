Während der State of Play am 24. September wurde ein neuer Trailer zur Story-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare gezeigt! In dem gab es nicht nur jede Menge Zwischensequenzen und Action zu sehen, sondern auch jede Menge von Captain Price, der eine sehr prominente Rolle in der Handlung zu übernehmen scheint.

Der Charakter war schon immer wichtig für die Geschichte der Reihe, allerdings nimmt er die Hauptrolle im neuen Video ein. Außerdem können sich Story-Fans freuen. Auch wenn noch keine Aussagen zur Qualität der Handlung möglich ist, so wird es auf jeden Fall schick animierte Zwischensequenzen geben, die zumindest im Trailer einen filmreifen Eindruck machen.

Mehrere Protagonisten & filmreife Zwischensequenzen

Neben Captain Price sehen wir auch zwei weitere Figuren, die vermutlich wichtig werden. Auf der einen Seite kämpft Price zusammen mit einem anderen Soldaten, vermutlich John "Soap" MacTavish aus den geistigen Vorgängern.

Außerdem tut er sich mit einer Widerstandskämpferin aus dem Mittleren Osten zusammen, die sich in ihrer Heimat im Bürgerkrieg befindet, der schon seit 20 Jahren anhält. Vermutlich werfen wir auch schon einen Blick auf die Antagonisten der Geschichte.

In der offiziellen Beschreibung heißt es:

"In einer verzweifelten Mission müssen Captain Price und das SAS mit der CIA und den Urzikstanischen Freiheitskämpfern zusammenarbeiten, um gestrohlene chemische Waffen zu bergen. Der aufregende Kampf führt dich von London bis in den Mittleren Osten und andere Orte weltweit, wenn diese Task Force gegen einen globalen Konflikt ankämpft. "

Infinity Ward und Activision haben bereits angekündigt, dass die Geschehnisse authentisch sein sollen und nicht vor schwierigen Szenarien zurückschrecken. Das ist auch im Trailer bereits zu erahnen, denn es werden mehrmals chemische Waffen erwähnt, die für große Probleme sorgen.

Neben dem Mittleren Osten ist auch London als Schauplatz kurz zu sehen. Die britische Hauptstadt war bereits als Level bestätigt. Auf der E3 war hinter verschlossenen Türen eine Mission in Großbritannien spielbar. Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4 und Xbox One.

Freut ihr euch auf die Story-Kampagne von Modern Warfare?