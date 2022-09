Call of Duty Next: Alle Infos zum großen CoD-Event in dieser Woche

So langsam aber sicher naht der Herbst und das ist traditionell die Zeit, in der neue Call of Duty-Spiele erscheinen. Und das ist auch 2022 nicht anders, mit Modern Warfare 2 ist der große CoD-Titel in diesem Jahr schon seit längerer Zeit bestätigt.

Da MW2 aber nicht das einzige Call of Duty-Spiel in der nächsten Zeit sein wird, veranstaltet Activision in dieser Woche ein "Call of Duty Next"-Event, um dort ausführlicher über die kommenden Releases zu informieren.

Datum: 15. September 2022

15. September 2022 Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

19 Uhr deutscher Zeit Länge: nicht bekannt

Wo kann ich den Stream von CoD Next verfolgen? Das Event wird unter anderem auf dem offiziellen Call of Duty-YouTube-Kanal sowie dem offiziellen Twitch-Kanal übertragen. Im Anschluss an das Event findet ihr die wichtigsten Infos und Ankündigungen der Call of Duty Next natürlich auch auf GamePro.de.

Was sind die Themen der Call of Duty Next?

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass das Event die "unmittelbare Zukunft" der CoD-Serie zeigen soll, also Titel, die in der nächsten Zeit erscheinen werden. Konkret geht es um:

Call of Duty Modern Warfare 2

Warzone 2

Die Mobile-Version von Warzone

Multiplayer-Enthüllung und Warzone 2: Zum Multiplayer von Modern Warfare 2 waren zwar schon ein paar Rahmendaten bekannt, die vollständige Enthüllung wird allerdings erst auf der CoD Next erfolgen. Und außerdem dürfte es auch endlich konkretere Infos und möglicherweise das Release-Datum von Warzone 2 geben.

Die wichtigsten Eckpunkte zu Call of Duty Modern Warfare 2 findet ihr in unsere großen Preview:

16 0 Mehr zum Thema Call of Duty Modern Warfare 2 will uns richtig nass machen (Preview)

Closed Beta steht kurz bevor

Kurz nach der CoD Next am Donnerstag steigt dann ab dem 16. September die Closed Beta zu Modern Warfare 2. Diese findet ausschließlich auf PS5 und PS4 und exklusiv für Vorbesteller*innen des Titels statt. Alle anderen dürfen dann eine knappe Woche später loslegen, alle Infos zu Beta von Modern Warfare 2 findet ihr in unserem separaten Artikel.

Welche Ankündigung erhofft ihr euch auf Call of Duty Next?