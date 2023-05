"Es war eigentlich ein Unfall": Super beliebte CoD-Map hätte eigentlich gar nicht ins Spiel kommen sollen

Da hat wohl jemand beim Release gepennt.

Eine der wohl bekanntesten und beliebtesten Maps aus der Call of Duty-Reihe, die es auch in Call of Duty Modern Warfare 2 gibt, ist Shipment. Die Map besteht seit Call of Duty 4: Modern Warfare und feiert seitdem sämtliche Comebacks in weiteren Teilen der Reihe.

Aufgrund ihrer kleinen Größe entsteht auf Shipment ein hektisches Action-Getümmel, das die Map zu einem Fan-Favoriten gemacht hat. Wie Multiplayer Design Director Geoff Smith (via Dexerto) allerdings nun verrät, sollte die Map eigentlich nie veröffentlicht werden.

Call of Duty: Shipment sollte nie veröffentlicht werden

Shipment wurde ursprünglich als Split-Screen Map zu einer Zeit designt, in der dieses Feature noch weit verbreitet war. Die kleine Map und der simple Aufbau waren dafür geschaffen, um bestmöglich für zwei Spieler*innen auf einem alten TV-Bildschirm dargestellt zu werden.

Auch im aktuellen Call of Duty Modern Warfare 2 ist Shipment wieder mit dabei:

Was ist Shipment? Bei der Map handelt es sich um ein kleines Spielfeld, auf der Gegner häufiger aufeinandertreffen. So passiert es immer wieder, dass Spieler*innen direkt nach dem Respawn erneut getötet werden, bevor sie sich richtig umsehen können. Sie eignet sich deshalb hervorragend, um Waffen aufzuleveln und Herausforderungen zu bestreiten.

Aufgrund der kleinen Größe hat das Entwicklerteam die Map genutzt, um interne Tests auf ihr durchzuführen. Zu der Zeit wanderte Shipment auf die Liste mit Maps, die für die Veröffentlichung gedacht sind.

Wie kam die Map ins Spiel? Es wurde schlichtweg vergessen, die Map wieder aus der Liste zu entfernen. Smith verrät, dass es sich dabei einfach nur um einen Unfall gehandelt hat:

Als wir live gingen, vergaß unser damaliger MP-Leiter, die Map herauszuziehen und es gab kein Zurück mehr. Das war wirklich ein Versehen.

Zu unserem Glück wurden die Maps im Spiel kurz vor dem Launch nicht nochmal überprüft und Shipment konnte sich zu einer der beliebtesten Maps von Call of Duty entwickeln. Auch nach 16 Jahren wird die Map immer wieder in Call of Duty-Teilen implementiert.

Season 3 Reloaded bringt neue Map

Auch mit der neuen Season 3 Reloaded, die aktuell für Call of Duty Modern Warfare 2 läuft, kommt eine neue Map ins Spiel. Neben Alboran Hatchery gibt es noch die Koop-Raid Episode 3, neue Waffen und neue Modi für den Multiplayer-Titel.

Neben den kostenlosen Inhalten finden wir im Ingame-Store neue Skins wie Basketballspieler Kevin Durant, den wir uns als Skin gönnen können.

Für Call of Duty Warzone 2.0 hat die Season ebenfalls einige Neuerungen mit im Gepäck. So gibt es endlich einen Ranglisten-Modus, neue Features im Battle Royale und Neuerungen im DMZ.

Seid ihr froh darüber, dass Shipment in Call of Duty enthalten ist?