CoD Modern Warfare 2: Alle offiziellen und geleakten Maps in der Übersicht

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint im Oktober, und im September wird Activision einen Stream abhalten, in dessen Rahmen es mehr Informationen zum Multiplayer des Shooters geben wird. Aber schon jetzt kennen wir dank offiziellem Material einige Maps, auf denen wir uns beim Launch bekämpfen dürfen. Andere Karten sind bisher nur durch Leaks in den Umlauf gebracht worden und sind daher noch mit Vorsicht zu genießen. Wir fassen alles für euch zusammen. Darunter befinden sich natürlich auch einige Klassiker aus dem originalen Modern Warfare 2 von 2009.

Alle bestätigten Maps für Modern Warfare 2

Diese Maps wurden offiziell vorgestellt: Bis jetzt haben uns Infinity Ward und Activision fünf Multiplayer-Karten präsentiert. Die spannendste Map ist wohl Grand Prix, die auf der Formel 1-Rennstrecke Marina Bay Street Circuit in Singapur beruht. Neu hinzu kommt Farm 18. Diese bietet ein optionales Shoothouse, gibt Spielenden aber auch die Möglichkeit, sich außerhalb im traditionelleren Teil der Map aufzuhalten. Wie das Level entstanden ist und was es zu bieten hat, könnt ihr euch in einem Video auf Twitter ansehen.

Und hier die vollständige Liste:

6v6-Maps

Grand Prix: Die Schusswechsel finden hier über eine Rennstrecke hinweg statt. Die Boxengassen mit ihren Reifenstapeln bieten eine gute Deckung.

Farm 18: Schauplatz ist eine Zementfabrik, in deren Mitte ein Übungsparkour aufgebaut ist. So könnt ihr euch für einen der beiden Bereiche entscheiden.

Museum: Diese Karte in Spanien bietet ein traditionelles CoD-Erlebnis.

Battle Maps

Sariff Bay: Dieses Fischerdorf ist eine sehr offene Map. Hier kommen auch die neuen Schwimm-Mechaniken zum Tragen.

Sa'id: Wer den Häuserkampf mag, ist hier genau richtig. Allerdings gibt es auch offenere Bereiche, die eine gute Übersicht gewähren

Hier seht ihr die Strecke, sorry, die Map Grand Prix im Video:

Die geleakten Maps

Kommen wir zum inoffiziellen Teil. Diese Maps wurden unter anderem in der Warzone Mobile-Alphaversion entdeckt. Hier sind die geleakten Karten:

Oilfield

Fishtown

Hydro

SABA

Sira

Zusätzlich gibt es noch eine Liste mit Codenamen, aus denen ihr euch vielleicht selbst die ein oder andere bekannte Map herleiten könnt:

actionpark

agentperf

ancient

backstab

catedral

climb

cruce

davos

dogtown

esports gym

exhume

favela

firing range

floating bay

killhouse

lighthouse

luxury

mountain town

narcos

oilfield

ridge

runner

saba

salvage

tokyo

yellow castle

swap meet

fishtown

Aber, Vorsicht: Bei den Leaks handelt es sich natürlich nur um Gerüchte, die erst offiziell bestätigt werden müssen. Im Übrigen gibt es auch eine ganze Reihe an möglichen Spielmodi, die in der Community kursieren. Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren die Artikel, sobald es etwas Neues zu berichten gibt. Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Welche Maps hättet ihr gerne im neuen Modern Warfare 2 zurück?