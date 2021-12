Call of Duty Vanguard: Die besten Waffen und Extras aus Season 1

Einige Inhalte der Season 1 von Call of Duty Vanguard sind direkt zum Start verfügbar, wie zum Beispiel der neue Operator Francis Lanakila und seine Waffe, der Cooper Karabiner. Andere Waffen und Operator werden jedoch erst im Laufe der Season freigeschaltet. Hinzu kommen äußerst nützliche Gegenstände aus dem neuen Battle Pass. Die wichtigen Gegenstände können aber kostenlos freigeschaltet werden, womit wie gewohnt lediglich kosmetische Items hinter der Paywall verschwinden.

Die besten Waffen

Auf Stufe 15 schaltet ihr den Cooper Karabiner frei. Dieses Sturmgewehr ist nicht nur eine nette Dreingabe, sondern verfügt im Nahkampf über genügend Wumms, um es sogar mit SMGs aufzunehmen. Zudem ist dies auch die Favoriten-Waffe des neuen Operators Francis Lanakila, was ihr beachten solltet, wenn ihr beide leveln möchtet. Hat der Cooper Karabiner euer Interesse geweckt, geben wir euch gleich noch die passenden Aufsätze mit auf den Weg!

Empfehlung für Aufsätze:

Mündung : Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: 22“ Cooper Eigen

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: Cooper 45RS

Unterlauf: M3-Bereitschafts-Griff

Magazin: 9MM 60-Schuss-Trommeln

Munitionstyp: komprimierte Kugeln

Griff: Holzteer-Griff

Extra 1: Vital

Extra 2: Voll Geladen

Stufe 31 beschenkt euch mit dem Gorenko Panzerabwehr-Gewehr. Und das ist nichts geringeres als die bisher stärkste Sniper, wenn es um Schaden pro Treffer geht. Mit diesem Scharfschützengewehr seid ihr aber auch in eurem Tempo äußerst stark eingeschränkt, weshalb wir dieses neue Schießeisen eher bedingt empfehlen würden. Alternativen wie die Kar98 teilen genügend Schaden aus, ohne euch so stark in eurer Mobilität einzuschränken.

Sucht ihr noch nach einem passenden Loadout für die Kar98? In unserem CoD Vanguard Loadout-Guide werdet ihr fündig!

Auf Stufe 37 bekommen alle Spieler*innen eine neue Nahkampfwaffe: Den Sägezahn

Im Laufe der neuen Season folgt noch das Katana als weitere Nahkampfwaffe und die SMG Welgun. Diese wird den Platz als Allrounder in dieser Kategorie einnehmen.

Die besten Extras und Gadgets

Auf Stufe 21 schaltet ihr das Extra Windend frei. Dieses bewirkt, dass ihr im Sprint weniger Schaden erleidet, solltet ihr getroffen werden. Da sich unter den Taktik-Extras aber Perks wie Geist, Ninja und Verstärkt befinden, wird Windend wohl kaum große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Ganz anders sieht es mit dem Extra aus, dass ihr mit Stufe 44 freischaltet. Intuition lässt euer Sichtfeld pulsieren, wenn sich Gegner in der Nähe befinden. Da dies selbst durch Wände funktioniert, ist es ein überaus nützliches Perk, das mit Radar oder durchdringende Sicht mithalten kann.

Die Brandgranate, welche ihr auf Stufe 39 freischaltet, kann in vielen Situationen nützlich sein. Zwar macht sie weniger Schaden als das Thermit, brennt dafür aber länger, beeinträchtigt die Sicht fast so stark wie eine reguläre Rauchgranate und hat einen überaus großen Brandradius.

Neue Operator

In Season 1 bekommen wir mit der neuen Trident-Einheit drei neue Operatoren. Francis Lanakila ist seit Beginn verfügbar. Lewis und Isabella kommen später dazu. Bisher ist noch nicht bekannt, welche Waffen die Favoriten der jeweiligen Operator sind.

Francis Lanakila

Lieblingswaffe: Cooper Karabiner

Lewis Howard

Lieblingswaffe: Noch unbekannt

Isabella Rosario Dulnuan Reyes

Lieblingswaffe: Noch unbekannt

Noch mehr Vanguard-Guides

Call of Duty Vanguard ist seit dem 5. November 2021 für Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und den PC erhältlich.