CoD Vanguard: 6 Tipps, mit denen ihr den Zombie-Modus meistert

Zugegeben, kompliziert ist die Zombie-Karte von Call of Duty: Vanguard nicht, da es bislang an einer übergeordneten Quest fehlt und die Aufgabenstellungen leicht verständlich sind. Daher beschäftigen wir uns in diesem Guide vorrangig damit, wie man möglichst lang überlebt.

5 0 Mehr zum Thema CoD Vanguard: Dem Zombie-Modus fehlen einige Inhalte zum Launch

Die richtige Startbewaffnung

Da ihr mit selbsterstellten Loadouts antretet, ist die Wahl der Startwaffe von immenser Bedeutung. Schrotflinten waren in Black Ops: Cold War das beliebteste Werkzeug für Speedrunner und Highscore-Jäger, in Vanguard hat sich daran nichts geändert. Sie teilen auf kurzer Distanz ordentlich aus und da sich ihre Nachladeanimation unterbrechen lässt, könnt ihr die Untoten sofort abwehren, sobald sie euch auf die Pelle rücken.

Unsere Favoriten: Sowohl die Kampfflinte als auch die Gracey Automatisch vereinen hohen Schaden mit einem üppigen Munitionsvorrat. Aufsätze sollten die Nachladegeschwindigkeit verkürzen sowie die Feuerrate steigern. Auf euer Bewegungstempo müsst ihr nicht achten, da die Portalaufgaben in sehr engen Arealen stattfinden. Maximaler Schaden ist deutlich wichtiger.

Der Pack-A-Punch-Automat muss höchste Priorität genießen!

Perks helfen zu Beginn nur wenig, kosten aber sehr viele Punkte. Steckt eure Kohle daher lieber in Upgrades für eure Schrotflinte. Die Vorteile der Waffengattung werden nach den Verbesserungen noch auffälliger; der Schaden auf kurzer Distanz steigt exorbitant an, außerdem werden mit jeder Patrone weitere Schüsse ins Magazin geladen, weshalb euch im Kampf nie die Munition ausgeht.

Das kosten die Aufwertungen am Pack-A-Punch-Automaten:

Stufe 1: 7.500 Punkte

7.500 Punkte Stufe 2: 15.000 Punkte

15.000 Punkte Stufe 3: 30.000 Punkte

Prügelt euch in den ersten beiden Runden durch: Für Nahkampf-Tötungen erhaltet ihr fünf Punkte extra und spart darüber hinaus Munition. In den ersten beiden Runden haut ihr die Untoten mit jeweils ein oder zwei Schlägen um, weshalb der unmittelbare Nahkampf ungefährlich für euch ist.

Plant eure Route

Die erste Stufe eines jeden Perks ist kostenlos, nehmt diese also unbedingt mit, sollte sich bei den anfänglichen Portalaufgaben eines der Extras im Level befinden! Im Hub-Areal empfehlen wir zügig die Perk-Stationen für erhöhte Gesundheit an den Treppen, gesteigerten kritischen Schaden im ersten Stock des Hotels und verringerte Nachladedauer im abgelegenen Kellergewölbe freizuschalten. Die beiden übrigen Perks sind eher Beiwerk.

Haltet ihr eine maximal aufgerüstete Schrotflinte in den Händen, solltet ihr damit beginnen, die Perks hochzustufen. Orientiert euch an derselben Reihenfolge - euer Gesundheitsvorrat, die Nachladegeschwindigkeit und der kritische Schaden sind elementar wichtig!

Lootet nach jeder Runde das Hub-Areal komplett ab

Dieser Tipp sollte eigentlich offensichtlich sein. Nach jeder Welle erscheinen neue Items auf dem verschneiten Platz. In Kisten sind Ressourcen und Waffen versteckt, umgenietete Zombies lassen Rüstungsplättchen fallen. Achtet auch auf die roten Kristalle am Boden, diese können nützliche Ausrüstung beinhalten. Sie werden auf der Mini-Map markiert.

Stimmt euer Artefakt auf die Pakte ab

Die derzeitig verfügbaren Pakte, die ihr im Austausch gegen Herzen erhaltet, harmonieren perfekt mit dem Frostschutz-Artefakt, das ihr in eurem Loadout auswählen könnt. “Schwache Zuerst” erhöht den Schaden bei eingefrorenen Gegnern, “Tödlich Präzise” verstärkt Folgetreffer auf dasselbe Ziel.

Sturmkrieger könnt ihr damit im Handumdrehen umlegen: Aktiviert Frostschutz unmittelbar vor einem Sturmkrieger und haltet dann mit der Schrotflinte aus nächster Nähe drauf. Die Kombination aus “Schwache Zuerst” und “Tödlich Präzise” haut die Kolosse innerhalb von Sekundenbruchteilen aus den Latschen. Schießt ihr auf den Rucksack eines Sturmkriegers, ist dieser sogar noch schneller erledigt – die Munition darin explodiert und reißt ihn ins Jenseits.

Die perfekte Zweitwaffe

Grundsätzlich müsst ihr keine Punkte in eure Zweitbewaffnung investieren. Sobald das Spiel schwerer wird, verbessern sich auch die Drop-Chancen auf bessere Waffen. Ihr bekommt also rechtzeitig eine “legendäre” Zweitwaffe, welche rot umrahmt wird. Punkte solltet ihr dennoch für den Fall sparen, dass ihr niedergeschlagen werdet und in der Folge alle Perks der Stufe 4 nachkaufen müsst.

Die einzige Ausnahme: Findet ihr während der Partie eine hervorragende Zweitwaffe, etwa das MG42 oder eine Maschinenpistole mit großem Munitionsvorrat, könnt ihr diese am Pack-A-Punch-Automaten verbessern. Leichte Maschinengewehre und Maschinenpistolen sind ideal, um auf Distanz auszuteilen und Schrotflintenmunition zu sparen.

Achtet auf eure Rüstung

An der Werkbank solltet ihr eine Schutzrüstung herstellen und rasch aufwerten. Spart euren gesamten Schrott dafür, denn die Rüstung minimiert den eingehenden Schaden enorm! Reparaturen fallen zudem günstig aus, 250 Schrottpunkte sind schnell eingesammelt.

So viel kostet die Rüstung:

Stufe 1: 750 Schrott

750 Schrott Stufe 2: 1.500 Schrott

1.500 Schrott Stufe 3: 3.000 Schrott

Ignoriert die Selbstwiederbelebung: Auch wenn das Item nützlich erscheint, lasst es lieber links liegen, da ihr es auch regelmäßig als Drop während der Partie erhaltet. Investiert ab Runde zehn lieber in Affenbomben. Spielt ihr im Team, verschafft ihr euch mit ihnen ein wenig Luft, sobald ein Teammitglied zu Boden gehen sollte.

Habt ihr Tipps auf Lager, mit denen der Zombie-Modus leichter wird?