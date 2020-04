Die Entwickler von Call of Duty: Warzone versuchen gerade, den Zugang zu Ressourcen fairer zu gestalten. Dafür sollen jedoch nicht die Kaufpreise von Loadouts und Co. angepasst werden, sondern die Menge des findbaren Geldes.

Diese mögliche Anpassung gab Amos Hodge, Creative Director bei Raven Software, auf Twitter bekannt. Auf die Frage eines Fans, ob es möglich sei, die Preise für Loadout Drops im Solo-Modus anzupassen, weil man alleine nicht so viel Geld zusammenkratzen kann wie im Trio- oder Quad-Modus, antwortete Hodge:

We would like to keep the prices consistent, so players won't have to memorize a bunch of different prices. We are looking into adjusting the drop rate of money based on player count instead.