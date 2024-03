Call of Duty: Warzone Mobile startet morgen - Alle Infos zum Launch im Live-Ticker

Warzone Mobile lässt euch auch auf Smartphones und Tablets Battle Royale-Schlachten austragen.

Es ist soweit: Call of Duty Warzone startet endgültig auch auf Smartphones und Tablets durch. Ihr könnt bald Battle Royale-Matches auch unterwegs spielen und müsst dabei auf kaum eine wichtige Funktion des "großen" Warzone verzichten.

Spiel : Call of Duty Warzone Mobile

: Call of Duty Warzone Mobile Start und Uhrzeit: 21. März 2024 um 19:00 Uhr deutscher Zeit

21. März 2024 um 19:00 Uhr deutscher Zeit Systeme: iOS und Android

iOS und Android Preis: kostenlos (Free2Play)

Gibt es einen Preload? Ja, sogar schon mehr als das. Denn seit Dezember könnt ihr CoD Warzone Mobile bereits in einer Limited Release-Version herunterladen und auch spielen (Größe ca. 3,5 GB auf iOS). Darin sind bereits einige wichtige Funktion enthalten, etwa das Tutorial und auch ganze Battle-Royale-Matches. Den vollen Umfang bekommt ihr aber erst zum Launch am 21. März.

Alle Infos zum Warzone Mobile-Launch im Live-Ticker

19:00 Uhr Hier geht es morgen mit unserem Live-Ticker anlässlich des Launchs von Warzone Mobile los. Wir freuen uns auf euch!

Was ihr vorab zu Warzone Mobile wissen müsst

In Warzone Mobile bekommt ihr genau das, was der Name verspricht – nämlich den beliebten Battle Royale-Shooter in kompakter Form. Natürlich ist die grafische Qualität nicht auf dem Niveau der "großen" Versionen, dafür kann die Umsetzung aber in anderen Bereichen glänzen:

Direkt weiterspielen: Dank Cross-Progression werden alle wichtigen Elemente aus der großen Version auch in die Mobile-Version übernommen.

Dank Cross-Progression werden alle wichtigen Elemente aus der großen Version auch in die Mobile-Version übernommen. Beliebte Maps: Mit Verdansk und Rebirth Island kehren zwei absolute Karten-Klassiker zurück.

Hier könnt ihr euch das Ganze auch im Trailer anschauen:

1:21 Call of Duty Warzone Mobile startet in wenigen Tagen und bringt Battle-Royale aufs Handy

Wer sich jetzt möglicherweise fragt: "Wie soll man das denn vernüntig steuern?", den können wir beruhigen. Wir haben ein paar Runden in der Limited Release-Version gespielt und kamen mit der Touch-Bedienung nach etwas Eingewöhnung gut zurecht. Darüber hinaus bietet die Mobile-Version auch eine Controller-Unterstützung.