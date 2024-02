Call of Duty Warzone Mobile: Release, Maps, Cross-Progress - Alle Infos im Überblick

Bald gibt es die Battle-Royale-Schlachten von CoD Warzone auch für unterwegs.

Das beliebte Call of Duty Warzone ist bald auch auf Mobilgeräten, also Handys und Tablets, verfügbar. Nachdem das Spiel bereits längere Zeit in einer Beta-Phase lief, erfolgt im März nun der vollständige Release. Wir fassen für euch zusammen, was ihr zum Mobile-Ableger wissen müsst.

Call of Duty Warzone: Mobile

Systeme: iOS, Android

iOS, Android Preis: Kostenlos (Free2Play)

Release von CoD: Warzone Mobile und was ihr dafür braucht

Call of Duty: Warzone Mobile erscheint weltweit am 21. März 2024, eine genaue Uhrzeit für die Freischaltung der App steht noch nicht fest.

Wenn ihr auch mobil in die Battle Royale-Schlachten ziehen wollt, benötigt ihr dafür ein kompatibles Mobilgerät mit iOS oder Android-Betriebssystem sowie einen Activision-Account samt zugehöriger ID. Dieser ist kostenlos und kann hier erstellt werden.

Wer sich jetzt schon registriert, sackt Belohnungen ein: Schon jetzt könnt ihr euch über diese Webseite für CoD Warzone Mobile "vormerken" lassen. Wenn ihr das tut, schaltet ihr im fertigen Spiel folgende Belohnungen frei:

Operator-Skin "Verurteilt"

Waffenbaupläne "Erz-Plagegeist" und "Höllenfürst"

Vinyl "Feindliche Flamme"

Emblem "Dunkler Vertrauter"

Cross-Progression bei CoD: Warzone Mobile

Wie erwähnt benötigt ihr für CoD Warzone Mobile eine Activision-ID. Die stellt dann sicher, dass euer erspielter Fortschritt auch in Warzone auf anderen Plattformen (also z.B. auf der PS5 oder Xbox Series X/S) angezeigt wird.

Solltet ihr bereits auf anderen Systemen Fortschritte erzielt haben, werden diese bei der ersten Anmeldung auch in Mobile übertragen. Folgende Progressionen werden auf allen Plattformen geteilt:

Spielerstufe

Waffenstufen

Battle Pass-Forrschritt

Gekaufte Shop-Bundles

Maps in CoD: Warzone Mobile: Ein Klassiker zum Start

Direkt zum Launch wird es zwei Karten in CoD Warzone: Mobile geben. Dabei gibt auch die Map ihr Comeback, die sich viele Fans auch in der "großen" Version schon sehnlich zurückwünschen:

Verdansk: Die allererste CoD Warzone-Karte dürfte bei vielen vermutlich nostalgische Gefühle auslösen. In der Mobile-Version könnt ihr die Map bald wieder spielen, ausgelegt ist die Karte für bis zu 120 Spieler*innen im Battle Royale-Modus.

Die allererste CoD Warzone-Karte dürfte bei vielen vermutlich nostalgische Gefühle auslösen. In der Mobile-Version könnt ihr die Map bald wieder spielen, ausgelegt ist die Karte für bis zu 120 Spieler*innen im Battle Royale-Modus. Rebirth Island: Die an die Gefängnisinsel Alcatraz angelehnte Karte ist etwas kompakter, gespielt wird hier mit bis zu 48 Teilnehmer*innen der Wiederauferstehungs-Modus.

Weitere Infos zu CoD: Warzone Mobile

Activision verspricht im offiziellen Blogpost-Eintrag vielfältige Barrierefreiheits-Optionen und Einstellungsmöglichkeiten. So sollen beispielsweise das HUD oder einzelne Steuerungselemente auf dem Display stark anpassbar sein, die Mobile-Version hat zudem eine Controller-Unterstützung. Ein konkretes Bild davon lässt sich natürlich erst machen, wenn der Titel Ende März erscheint.

Habt ihr vor, die Mobile-Umsetzung von Warzone zu spielen?