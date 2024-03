Warzone Mobile-Release offiziell erst am 21. März, aber schon jetzt könnt ihr es installieren und losspielen

Warzone Mobile ist schon seit Dezember in Deutschland spielbar – allerdings nur in einer abgespeckten Version.

In dieser Woche kommt Call of Duty Warzone Mobile auch auf Mobilgeräte wie Tablets oder Smartphones, viele von euch dürften dem Release des Shooters schon entgegen fiebern. Offiziell startet der Titel zwar erst am 21. März – also am Donnerstag – schon jetzt könnt ihr den Titel aber auf iOS und Android herunterladen und losspielen.

Der Grund: Seit dem letztem Jahr gibt es eine Limited Release-Version in den Stores ausgewählter Regionen, Deutschland kam im Dezember dazu. Die Version enthält noch nicht alle, aber viele wichtige Funktionen und dient den Entwickler*innen zur Feedback-Sammlung.

Downloadgröße:

ca. 3,5 GB (iOS-Version)

1:21 Call of Duty Warzone Mobile startet in wenigen Tagen und bringt Battle-Royale aufs Handy

Schon viele Funktionen enthalten

Welche Funktionen sind enthalten? Unter anderem könnt ihr euch in einem kurzen Tutorial mit der Steuerung vertraut machen. Aber auch komplette Battle Royale-Matches sowie der geteilte Spielfortschritt, dank dem ihr auf eure Outfits und Loadouts aus dem "großen Warzone zurückgreifen könnt, sind in der Limited Release-Version bereits enthalten und ausprobierbar.

Was passiert am 21. März? Zum offiziellen weltweiten Launch wird die App durch die finale App ersetzt bzw. wird geupdatet. Der Spielfortschritt soll übernommen werden.

Alles weitere, was ihr zu CoD Warzone Mobile wissen müsst, findet ihr in unserem Übersichtsartikel dazu:

Rückkehr eines Klassikers: Wer CoD Warzone schon seit dem Erst-Release im Jahr 2020 kennt spielt dürfte bei der Karte, die in der Mobile-Version direkt zu Beginn zur Verfügung steht, interessiert aufhorchen.

Denn dabei handelt es sich um Verdansk, die allererste Warzone-Karte überhaupt, die sicherlich bei einigen nostalgische Gefühle auslösen wird. Außerdem könnt ihr euch auf der etwas kompakteren Gefängnisinsel Rebirth Island kabbeln.

Werdet ihr Warzone auch auf eurem Mobilgerät spielen? Oder bleibt ihr bei der "großen" Version?