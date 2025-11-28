Call of Duty Warzone übernimmt in Season 1 ein Matchmaking-Feature aus Black Ops 7 und erfüllt damit einen jahrelangen Fan-Wunsch

Ein Aufreger-Theme der CoD-Community wurde bereits in Black Ops 7 adressiert und soll jetzt auch bei Warzone Einzug halten.

Tobias Veltin
28.11.2025 | 17:02 Uhr

Call of Duty: Warzone dürfte bei SBMM-Gegner*innen zukünftig noch etwas beliebter sein. Call of Duty: Warzone dürfte bei SBMM-Gegner*innen zukünftig noch etwas beliebter sein.

Call of Duty Warzone startet in der kommenden Woche zusammen mit Black Ops 7 in Season 1 – und bekommt unter anderem eine neue Resurgence-Karte spendiert. Das ist aber noch nicht alles. Denn es wird auch ein Matchmaking-Feature Einzug halten, das schon Black Ops 7 hat – und dass sich viele CoD-Fans seit Jahren wünschen.

Was ist das für ein Matchmaking-Feature? Wie Entwickler Raven Software in einem neuen Dev-Video verraten hat, wird Warzone mit Season 1 ein sogenanntes "Open Matchmaking-System" bekommen. Und das wiederum bedeutet, dass Skill Based Matchmaking (SBMM) bei der Spielersuche reduziert wird.

Bei der Vermittlung von Matches spielt der Skill – also das Können der Spielenden – zwar immer noch eine Rolle, aber eine deutlich untergeordnete als früher.

Wesentlich wichtiger werden zukünftig die Parameter Verbindungsqualität und Ping, was unter anderem dazu führen soll, dass Warzone-Matches noch schneller gefunden werden und man schneller im Spiel ist.

Video starten 1:41 CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

SBMM ist bei vielen verhasst und wurde in Black Ops 7 stark reduziert

SBMM ist seit vielen Jahren ein heiß diskutiertes Thema in der Community – und bei etlichen ein verhasstes. Der Vorwurf: Durch die Vermittlung von Spielenden desselben Skill-Levels würden sich die Matches oft zu ähnlich anfühlen, es gäbe kaum entspannte Runden und keinen wirkliches Gefühl eines Fortschritts.

Die CoD-Studios hatten in der Vergangenheit dagegen unter anderem betont, dass bis zu 90% der Spielenden länger im Spiel bleiben und weniger vorzeitig Matches verlassen würde, wenn SBMM aktiviert sei. (via gamerant.com)

Offenbar gab es aber ein Umdenken bei den Studios, für Black Ops 7 wurde das SBMM jedenfalls stark zurückgeschraubt – auch wenn es daran mittlerweile einige Zweifel gibt. Nichtsdestotrotz hält das System bald auch in Warzone Einzug – und dürfte damit vor allem die SBMM-Gegner*innen glücklich machen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte Season 1 außerdem noch bringt, empfehlen wir euch den untenstehenden Artikel, in dem ihr alles zu den neuen Maps, Modi, Waffen und Co. erfahrt.

CoD Black Ops 7 & Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start
von Tobias Veltin
CoD Black Ops 7 + Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

Call of Duty: Warzone ist der Free2Play-Battle Royale-Ableger von CoD und erschien im März 2020. Seitdem wird der Titel regelmäßig mit neuen Updates und Inhalten versorgt. Ende 2022 erschien der Nachfolger, der zunächst als "Warzone 2.0" bezeichnet wurde, mittlerweile aber denselben Namen trägt wir das ursprüngliche Spiel.

Wie steht ihr zu Skill Based Matchmaking?

