Call of Duty Warzone übernimmt in Season 1 ein Matchmaking-Feature aus Black Ops 7 und erfüllt damit einen jahrelangen Fan-Wunsch

Call of Duty: Warzone dürfte bei SBMM-Gegner*innen zukünftig noch etwas beliebter sein.

Call of Duty Warzone startet in der kommenden Woche zusammen mit Black Ops 7 in Season 1 – und bekommt unter anderem eine neue Resurgence-Karte spendiert. Das ist aber noch nicht alles. Denn es wird auch ein Matchmaking-Feature Einzug halten, das schon Black Ops 7 hat – und dass sich viele CoD-Fans seit Jahren wünschen.

Was ist das für ein Matchmaking-Feature? Wie Entwickler Raven Software in einem neuen Dev-Video verraten hat, wird Warzone mit Season 1 ein sogenanntes "Open Matchmaking-System" bekommen. Und das wiederum bedeutet, dass Skill Based Matchmaking (SBMM) bei der Spielersuche reduziert wird.

Bei der Vermittlung von Matches spielt der Skill – also das Können der Spielenden – zwar immer noch eine Rolle, aber eine deutlich untergeordnete als früher.

Wesentlich wichtiger werden zukünftig die Parameter Verbindungsqualität und Ping, was unter anderem dazu führen soll, dass Warzone-Matches noch schneller gefunden werden und man schneller im Spiel ist.

SBMM ist bei vielen verhasst und wurde in Black Ops 7 stark reduziert

SBMM ist seit vielen Jahren ein heiß diskutiertes Thema in der Community – und bei etlichen ein verhasstes. Der Vorwurf: Durch die Vermittlung von Spielenden desselben Skill-Levels würden sich die Matches oft zu ähnlich anfühlen, es gäbe kaum entspannte Runden und keinen wirkliches Gefühl eines Fortschritts.

Die CoD-Studios hatten in der Vergangenheit dagegen unter anderem betont, dass bis zu 90% der Spielenden länger im Spiel bleiben und weniger vorzeitig Matches verlassen würde, wenn SBMM aktiviert sei. (via gamerant.com)

Offenbar gab es aber ein Umdenken bei den Studios, für Black Ops 7 wurde das SBMM jedenfalls stark zurückgeschraubt – auch wenn es daran mittlerweile einige Zweifel gibt. Nichtsdestotrotz hält das System bald auch in Warzone Einzug – und dürfte damit vor allem die SBMM-Gegner*innen glücklich machen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte Season 1 außerdem noch bringt, empfehlen wir euch den untenstehenden Artikel, in dem ihr alles zu den neuen Maps, Modi, Waffen und Co. erfahrt.

Wie steht ihr zu Skill Based Matchmaking?