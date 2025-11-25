CoD Black Ops 7 + Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

Call of Duty: Black Ops 7 hat mit der Kampagne, dem Vs.-Multiplayer und dem Zombies-Modus bereits ein ziemlich umfangreiches Shooter-Paket zu bieten.
Dieses Paket wird in den nächsten Monaten durch Content-Seasons noch einmal erweitert und auch der Battle Royale-Ableger Warzone bekommt weiterhin frische Inhalte spendiert. Los geht es Anfang Dezember mit Season 1, zu der nun die wichtigsten Details bekannt sind.
Season 1-Start: Die wichtigsten Daten in der Übersicht
- Startdatum: 04. Dezember 2025
- Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)
- Größe/File Size des Updates: noch nicht bekannt
Wird es einen Preload geben? Bestätigt ist das wie üblich nicht, allerdings äußerst wahrscheinlich. Denn beim letzten CoD-Teil – Black Ops 6 – waren die erforderlichen Updates zu jeder einzelnen Season vorab herunterladbar – auf allen Systemen. Wir sind sehr sicher, dass das bei Black Ops 7 beibehalten wird.
Das sind die neuen Inhalte von Season 1
Die für Black Ops 7 zuständigen Entwickler-Teams (Treyarch, Raven Software) haben die Neuerungen von Season 1 in einem ausführlichen Blog-Post näher vorgestellt. Sämtliche Informationen in diesem Artikel stammen aus dieser Quelle.
Dreiteilung bei der Veröffentlichung: Wie schon in den letzten Contents-Season von Black Ops 6 gibt es mehrere Veröffentlichungszeitpunkte für die Inhalte:
- Launch: Veröffentlichung direkt zum Start der Season
- Mid-Season: Veröffentlichung zum Reloaded-Update (ca. Mitte der Season)
- In-Season: Veröffentlichung irgendwann zwischen den anderen Zeitpunkten
Pünktlich zur Veröffentlichung der Infos wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht:
Call of Duty: Black Ops 7 ist seit dem 14. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Der Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone startete ursprünglich im März 2020 und wird seitdem regelmäßig mit Content-Updates frisch gehalten. Seit November 2022 ist nur noch der Nachfolger spielbar, der denselben Namen trägt.
Sämtliche Details zu Season 1 findet ihr auf den kommenden Seiten.
