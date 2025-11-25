CoD Black Ops 7 & Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

Anfang Dezember startet die erste Content-Season in Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone. Und so wie es aussieht, wird da ein richtig dickes Paket geschnürt.

Tobias Veltin
25.11.2025 | 12:40 Uhr

Anfang Dezember geht die erste Content-Season in Black Ops 7 an den Start. Anfang Dezember geht die erste Content-Season in Black Ops 7 an den Start.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »BLACK50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Call of Duty: Black Ops 7 hat mit der Kampagne, dem Vs.-Multiplayer und dem Zombies-Modus bereits ein ziemlich umfangreiches Shooter-Paket zu bieten.

Dieses Paket wird in den nächsten Monaten durch Content-Seasons noch einmal erweitert und auch der Battle Royale-Ableger Warzone bekommt weiterhin frische Inhalte spendiert. Los geht es Anfang Dezember mit Season 1, zu der nun die wichtigsten Details bekannt sind.

Season 1-Start: Die wichtigsten Daten in der Übersicht

  • Startdatum: 04. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 9:00 am PT (entspricht 18:00 Uhr deutscher Zeit)
  • Größe/File Size des Updates: noch nicht bekannt

Wird es einen Preload geben? Bestätigt ist das wie üblich nicht, allerdings äußerst wahrscheinlich. Denn beim letzten CoD-Teil – Black Ops 6 – waren die erforderlichen Updates zu jeder einzelnen Season vorab herunterladbar – auf allen Systemen. Wir sind sehr sicher, dass das bei Black Ops 7 beibehalten wird.

Das sind die neuen Inhalte von Season 1

Die Season 1-Roadmap im Überblick. Die Season 1-Roadmap im Überblick.

Die für Black Ops 7 zuständigen Entwickler-Teams (Treyarch, Raven Software) haben die Neuerungen von Season 1 in einem ausführlichen Blog-Post näher vorgestellt. Sämtliche Informationen in diesem Artikel stammen aus dieser Quelle.

Dreiteilung bei der Veröffentlichung: Wie schon in den letzten Contents-Season von Black Ops 6 gibt es mehrere Veröffentlichungszeitpunkte für die Inhalte:

  • Launch: Veröffentlichung direkt zum Start der Season
  • Mid-Season: Veröffentlichung zum Reloaded-Update (ca. Mitte der Season)
  • In-Season: Veröffentlichung irgendwann zwischen den anderen Zeitpunkten

Pünktlich zur Veröffentlichung der Infos wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht:

Video starten 1:41 CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

Call of Duty: Black Ops 7 ist seit dem 14. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Der Free2Play-Ableger Call of Duty: Warzone startete ursprünglich im März 2020 und wird seitdem regelmäßig mit Content-Updates frisch gehalten. Seit November 2022 ist nur noch der Nachfolger spielbar, der denselben Namen trägt.

Sämtliche Details zu Season 1 findet ihr auf den kommenden Seiten.

1 von 6

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7 & Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

vor 2 Stunden

CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling

vor 4 Tagen

CoD Black Ops 7-Update mit legendärer Map ist da - alle Infos zum Nuketown-Start

vor 4 Tagen

CoD Black Ops 7 im Multiplayer-Test: Deutlich besser als die Kampagne
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece auf Netflix startet die Produktion und das Teaserbild könnte bereits ein neues Setting verraten haben

vor 38 Minuten

One Piece auf Netflix startet die Produktion und das Teaserbild könnte bereits ein neues Setting verraten haben
CoD Black Ops 7 + Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7 & Warzone Season 1 - Datum, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum Start
One Piece-Leak enthüllt nach 18 Jahren endlich, wer der Pirat mit der Augenklappe ist und die Auflösung hat uns aus den Socken gehauen

vor einer Stunde

One Piece-Leak enthüllt nach 18 Jahren endlich, wer der "Pirat mit der Augenklappe" ist und die Auflösung hat uns aus den Socken gehauen
CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling

vor 2 Stunden

CoD: Black Ops 7 schenkt euch zum Season 1-Start einen Operator-Skin und es ist ein echter Fan-Liebling
mehr anzeigen