Animal Crossing: New Horizons verteilt gerade 3 Klamotten-Designs für Weihnachts-Outfits an alle - hier sind die Codes

Die lange Ruhe um Animal Crossing ist vorbei, zur Weihnachtszeit gibt es wieder was zu holen.

Animal Crossing: New Horizons ist inzwischen mehr als fünf Jahre alt. Trotzdem hat das Entwicklerteam das Spiel offensichtlich noch nicht vergessen, immerhin bekommt es bald noch eine Switch 2-Version und ein großes Update 3.0.



Zur Einstimmung auf die kommenden neuen Inhalte gibt es jetzt auch immer mal wieder ein paar Dinge abzustauben. So könnt ihr euch aktuell anlässlich der Feiertage ein paar Designs für "hässliche Weihnachtspullover" schnappen.

Animal Crossing New Horizons: Offizielle Weihnachtspulli-Designs und eine Reihe neuer Icons

Die offizielle japanische Nintendo-Seite zeigt sich in Weihnachtsstimmung und hat frisch drei neue Codes mit Pulloverdesigns bekanntgegeben. Passend zur Jahreszeit sind die natürlich auch festlich gehalten – ob ihr sie nun wie die Webseite als "hässliche Weihnachtspullover" bezeichnen würdet, ist euch überlassen.



Hier könnt ihr euch alle drei Designs einmal anschauen:

Von links nach rechts seht ihr Sterni-, Rentier- und Weihnachtskranz-Pullover.

Wollt ihr euch die Looks selbst schnappen, benötigt ihr zuerst einmal die Design-Codes. Hier sind sie:

Rentier-Pullover: MO-T2XL-S43L-9JTW

Sterni-Pullover: MO-5KL7-989R-MTP5

Weihnachtskranz-Pullover: MO-DP24-0WP7-6D2J

Wichtig: Damit ihr euch die Designs für euer Spiel holen könnt, braucht ihr zwingend eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Bedenkt auch, das ihr nur eine begrenzte Anzahl von Designs speichern könnt.

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Die Codes gebt ihr dann direkt im Spiel ein, begebt euch dafür zur Schneiderei von Tina und Sina. Hier müsst ihr am Designtausch-Terminal dann einfach nach den jeweiligen Design-IDs suchen. Alternativ könnt ihr auch die Ersteller-ID (in diesem Fall: MA-6818-1746-6029) eingeben.

Ihr könnt euch die Designs über die Traumfunktion aber auch direkt von Nintendos offizieller Insel "Ninten Island" holen. Dafür gebt ihr beim Träumen die Schlummeranschrift "DA-6382-1459-4417" ein.

Wie die Nintendo-Seite ebenfalls verrät, gibt es auch bald neue Animal Crossing-Icons für NSO. Genauer gesagt gibt es vom 2. Dezember bis 6. Januar wieder eine Reihe von Icons, sowie vier neue Icon-Teile, die ihr mit anderen Teilen zum eurem Wunschbild kombinieren könnt. Während dieser Zeit könnt ihr auch Missionen im Spiel abschließen und so Platinpunkte verdienen.

Was sagt ihr zu den Pulli-Designs, schnappt ihr sie euch oder hättet ihr lieber ganz normale Kleidungsstücke?