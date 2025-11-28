Animal Crossing: New Horizons verteilt gerade 3 Klamotten-Designs für Weihnachts-Outfits an alle - hier sind die Codes

Passend zu den Feiertagen gibt es jetzt in ACNH ein paar Designs für "hässliche" Pullis abzustauben.

Eleen Reinke
28.11.2025 | 15:31 Uhr

Zum Angebot

Die lange Ruhe um Animal Crossing ist vorbei, zur Weihnachtszeit gibt es wieder was zu holen. Die lange Ruhe um Animal Crossing ist vorbei, zur Weihnachtszeit gibt es wieder was zu holen.

Animal Crossing: New Horizons ist inzwischen mehr als fünf Jahre alt. Trotzdem hat das Entwicklerteam das Spiel offensichtlich noch nicht vergessen, immerhin bekommt es bald noch eine Switch 2-Version und ein großes Update 3.0.

Zur Einstimmung auf die kommenden neuen Inhalte gibt es jetzt auch immer mal wieder ein paar Dinge abzustauben. So könnt ihr euch aktuell anlässlich der Feiertage ein paar Designs für "hässliche Weihnachtspullover" schnappen.

Animal Crossing New Horizons: Offizielle Weihnachtspulli-Designs und eine Reihe neuer Icons

Die offizielle japanische Nintendo-Seite zeigt sich in Weihnachtsstimmung und hat frisch drei neue Codes mit Pulloverdesigns bekanntgegeben. Passend zur Jahreszeit sind die natürlich auch festlich gehalten – ob ihr sie nun wie die Webseite als "hässliche Weihnachtspullover" bezeichnen würdet, ist euch überlassen.

Hier könnt ihr euch alle drei Designs einmal anschauen:

Von links nach rechts seht ihr Sterni-, Rentier- und Weihnachtskranz-Pullover. Von links nach rechts seht ihr Sterni-, Rentier- und Weihnachtskranz-Pullover.

Wollt ihr euch die Looks selbst schnappen, benötigt ihr zuerst einmal die Design-Codes. Hier sind sie:

  • Rentier-Pullover: MO-T2XL-S43L-9JTW
  • Sterni-Pullover: MO-5KL7-989R-MTP5
  • Weihnachtskranz-Pullover: MO-DP24-0WP7-6D2J

Wichtig: Damit ihr euch die Designs für euer Spiel holen könnt, braucht ihr zwingend eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Bedenkt auch, das ihr nur eine begrenzte Anzahl von Designs speichern könnt.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Die Codes gebt ihr dann direkt im Spiel ein, begebt euch dafür zur Schneiderei von Tina und Sina. Hier müsst ihr am Designtausch-Terminal dann einfach nach den jeweiligen Design-IDs suchen. Alternativ könnt ihr auch die Ersteller-ID (in diesem Fall: MA-6818-1746-6029) eingeben.

Ihr könnt euch die Designs über die Traumfunktion aber auch direkt von Nintendos offizieller Insel "Ninten Island" holen. Dafür gebt ihr beim Träumen die Schlummeranschrift "DA-6382-1459-4417" ein.

"Ich habe meinem Nachbarn eine Toilette zum Geburtstag geschenkt und jetzt redet er nonstop darüber" - Animal Crossing-Fans sprechen über ihre merkwürdigsten Geschenke
von Cassie Mammone
Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: "mein größter Kritikpunkte am Spiel"
von Samara Summer
Für Animal Crossing: New Horizons gibt's jetzt 45 Goodies auf einen Schlag, die ihr euch für kurze Zeit mit Switch Online schnappen könnt
von Eleen Reinke

Wie die Nintendo-Seite ebenfalls verrät, gibt es auch bald neue Animal Crossing-Icons für NSO. Genauer gesagt gibt es vom 2. Dezember bis 6. Januar wieder eine Reihe von Icons, sowie vier neue Icon-Teile, die ihr mit anderen Teilen zum eurem Wunschbild kombinieren könnt. Während dieser Zeit könnt ihr auch Missionen im Spiel abschließen und so Platinpunkte verdienen.

Was sagt ihr zu den Pulli-Designs, schnappt ihr sie euch oder hättet ihr lieber ganz normale Kleidungsstücke?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Animal Crossing: New Horizons
Tipp Nintendo eShop
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Amazon
Animal Crossing: New Horizons
ab 44,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 41 Minuten

Animal Crossing: New Horizons verteilt gerade 3 Klamotten-Designs für Weihnachts-Outfits an alle - hier sind die Codes

vor einer Woche

"Ich habe meinem Nachbarn eine Toilette zum Geburtstag geschenkt und jetzt redet er nonstop darüber" - Animal Crossing-Fans sprechen über ihre merkwürdigsten Geschenke

vor 2 Wochen

Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick

vor 3 Wochen

Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: "mein größter Kritikpunkte am Spiel"

vor 3 Wochen

Für Animal Crossing: New Horizons gibt's jetzt 45 Goodies auf einen Schlag, die ihr euch für kurze Zeit mit Switch Online schnappen könnt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Animal Crossing: New Horizons verteilt gerade 3 Klamotten-Designs für Weihnachts-Outfits an alle - hier sind die Codes

vor 39 Minuten

Animal Crossing: New Horizons verteilt gerade 3 Klamotten-Designs für Weihnachts-Outfits an alle - hier sind die Codes
Stardew Valley hätte mal einen richtigen Bösewicht haben sollen: Dobson, der fiese Joja-Konzernling

vor einer Stunde

Stardew Valley hätte mal einen richtigen Bösewicht haben sollen: Dobson, der fiese Joja-Konzernling
Nach 25 Jahren taucht ein verschollenes N64-Spiel wieder auf und Fans können es endlich spielen – dabei war es eigentlich schon längst fertig   1

vor 4 Stunden

Nach 25 Jahren taucht ein verschollenes N64-Spiel wieder auf und Fans können es endlich spielen – dabei war es eigentlich schon längst fertig
Epic-Chef Tim Sweeney ist gegen die Kennzeichnung von KI-Inhalten in Game Stores: Als nächstes müssen Entwickler angeben, welches Shampoo sie benutzen   5     1

vor 4 Stunden

Epic-Chef Tim Sweeney ist gegen die Kennzeichnung von KI-Inhalten in Game Stores: "Als nächstes müssen Entwickler angeben, welches Shampoo sie benutzen"
mehr anzeigen