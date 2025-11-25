CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone bekommen mit der ersten Content-Season Anfang Dezember ordentlich Inhalte-Nachschub. Dazu zählen unter anderem diverse Maps, Waffen, Inhalte für den Zombies-Modus sowie etliche Gameplay-Anpassungen und Erweiterungen. Der Launch-Trailer stimmt euch auf den Start der Season 1 ein.

Season 1 in Black Ops 7 und Warzone startet am 4. Dezember auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC.