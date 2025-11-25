Läuft gerade CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

2 Aufrufe

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte

Tobias Veltin
25.11.2025 | 12:27 Uhr

Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone bekommen mit der ersten Content-Season Anfang Dezember ordentlich Inhalte-Nachschub. Dazu zählen unter anderem diverse Maps, Waffen, Inhalte für den Zombies-Modus sowie etliche Gameplay-Anpassungen und Erweiterungen. Der Launch-Trailer stimmt euch auf den Start der Season 1 ein.

Season 1 in Black Ops 7 und Warzone startet am 4. Dezember auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1:41

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor 5 Tagen

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   1   11:43

vor 6 Tagen

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe Video starten   2:20

19.08.2025

CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.372 Videos

Zum Kanal
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 4 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   0:43

vor 19 Stunden

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   8     1   1:00:20

vor einem Tag

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   1   8:02

vor einem Tag

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an Video starten   3:34

02.04.2025

The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 4 Tagen

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1:41

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   0:43

vor 19 Stunden

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   1   8:02

vor einem Tag

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   8     1   1:00:20

vor einem Tag

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel Video starten   1     1   1:51:10

vor 2 Tagen

Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr Video starten   1:02

vor 3 Tagen

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura Video starten   31:06

vor 3 Tagen

Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom Video starten   3:23

vor 3 Tagen

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb Video starten   1:10:22

vor 3 Tagen

Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb
Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht Video starten   1:37

vor 4 Tagen

Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang Video starten   6     1:15

vor 4 Tagen

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 4 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
mehr anzeigen