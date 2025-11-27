Stardew Valley: Der gestrichene NPC Dobson hätte eigentlich der Bösewicht werden sollen, war ConcernedApe dann aber doch zu fies

Hier seht ihr das (ungenutzte) Artwork zum geplanten Fiesling Dobson.

Im Laufe der Entwicklung des Indie-Hits Stardew Valley gab es einige Pläne und Features, die es nicht in ihrer ursprünglichen Form ins Spiel geschafft haben. Eines davon ist der NPC Dobson, der eine wichtige Rolle als Bösewicht der Geschichte einnehmen sollte.

Wer ist Dobson aus Stardew Valley?

Dobson ist der Name eines Geschäftsmanns, der in den Rängen des Joja-Konzerns um jeden Preis aufsteigen will. Passend dazu wäre der schmierige Manager zu eurer Spielfigur durchgehend unhöflich gewesen und hätte sogar versuchen sollen, euch das Leben auf dem Bauernhof schwer zu machen.

Die Infos stammen zum einen aus Überresten, die Modder im Laufe der Zeit aus den Spieldaten gefischt haben. Zum anderen hat der Solo-Dev Eric Barone aka ConcernedApe auch selbst ein paar Worte über den Fiesling verloren, etwa in einem Top-Kommentar unter dem YouTube-Video eines Modders.

Demnach hätte Dobson im gestrichenen Intro als der Antagonist des Spiels eingeführt werden sollen, erklärt Barone.

“Dobson sollte ein gewissenloser Joja-Mitarbeiter auf mittlerer Ebene sein, der alles tut, um die Karriereleiter nach oben zu klettern. Er sollte die ganze Zeit respektlos dir gegenüber sein und dir das Leben schwer machen. Ich habe mich letztlich dafür entschieden, dass ein sehr konfrontativer Fiesling nicht den Vibe trifft, den ich wollte.”

Der unfreundliche Zeitgenosse wäre im selben Bus ins Sternentautal gefahren wie die Spielfigur. Schon im Intro wäre er direkt negativ aufgefallen, was einige gerettete Dialogzeilen aus den Spieldateien nahelegen. So bezeichnet er die Menschen des Tals etwa als "leicht zu manipulieren", "unmodern" und "wenig beeindruckend" – ein echter Charmebolzen also.

Ein kleiner Teil von Dobson ist bis heute im Spiel, nämlich in Form des Joja-Mitarbeiters Morris, fügt Barone hinzu. Der finstere Geselle steht zwar nach wie vor im Supermarkt, aber ein großer Story-Antagonist ist er nicht mehr.

Ein richtiger Antagonist könnte auch nahelegen, dass die Haupthandlung ursprünglich etwas mehr Raum einnehmen sollte. Zwar lassen sich in Stardew Valley viele kleine Geschichten erleben, aber einen großen roten Storyfaden gibt es im heutigen Spiel eigentlich kaum.

Es ist nicht die einzige Idee, die im Laufe der Entwicklung der Schere zum Opfer fiel, um der Farm-Sim ein friedliches Cozy-Gefühl zu verleihen. Eigentlich sollte es etwa Fleisch und Tierschlachtungen geben. Als Vegetarier hat Barone dieses Feature allerdings doch nicht über’s Herz gebracht.

Falls ihr auf dem PC unterwegs seid und Dobson gerne mal im Spiel begegnen möchtet, gibt es (natürlich) entsprechende Mods, die den gestrichenen Charakter zum Leben erwecken.

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne einen vollwertigen Antagonisten in Stardew Valley oder hat ConcernedApe die richtige Entscheidung getroffen?