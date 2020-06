Call of Duty: Warzone-Spieler finden offenbar neue Hinweise auf Zombies

Call of Duty: Warzone und CoD Modern Warfare könnten einen eigenen Zombies-Modus bekommen. Oder eine Integration von Zombies auf der Battle Royale-Map Verdansk. Möglicherweise haben es hier aber auch einfach nur mit einigen Easter-Eggs zu tun. Fest steht aber, dass es in der Warzone einige Hinweise auf Zombies gibt, zu denen jetzt wohl ein weiterer hinzu gekommen ist.

Call of Duty Warzone-Fans entdecken offenbar neue Hinweise auf Zombies

In Verdansk: Die Gerüchte und Spekulationen halten sich hartnäckig. Erst vor Kurzem wurde vermutet, dass Season 4 vielleicht Zombies ins Spiel bringen könnte – in welcher Form auch immer.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Möglich wirkt eine Implementation, wie es zum Beispiel im Black Ops: Blackout-Modus der Fall war. Dort gab es nur an einigen Stellen der Battle Royale-Karte die Möglichkeit, auf Zombies zu treffen.

Ein eigener Zombies-Modus für Modern Warfare kommt ebenfalls immer wieder ins Gespräch, denkbar wäre aber natürlich auch ein zeitlich begrenztes Event (zum Beispiel an Halloween) oder einfach nur ein paar Easter-Eggs.

Neuer Hinweis? Eine Sammlung der bisher bekannten Hinweise auf Zombies in CoD Warzone findet ihr im folgenden Artikel.

1 0 Mehr zum Thema CoD Warzone: Season 4 könnte Zombies ins Spiel bringen

Jetzt scheint aber noch ein neues Detail entdeckt worden zu sein, das ebenfalls mit dem CoD Infinite Warfare-Zombiemodus in Zusammenhang zu stehen scheint.

In einem Haus im ländlichen Farmland-Gebiet von Verdansk hängt allem Anschein nach ein ganz besonderes Poster. Darauf sehen wir einen Totenkopf in einem Raumfahrtanzug, was eine ziemlich offensichtliche Referenz auf den "Zombies in Spaceland"-Modus von Infinite Warfare darstellen dürfte.

Das muss natürlich nichts heißen. Wie erwähnt könnte es sich dabei lediglich um ein witzig gemeintes Easter-Egg handeln. Gleichzeitig wirkt es aber schon ein bisschen mysteriös, dass immer wieder Derartiges auftaucht und es auch die passenden Dokumente dazu gibt. Einige Fans geben zu bedenken, dass es sich auch einfach nur um eine Wiederverwendung alter Assets handelnkönnte.

Wie denkt ihr über die Zombies-Referenzen? Glaubt ihr, dass das bewusste Andeutungen sind, dass da etwas in der Art kommt oder nicht? Und wenn ja: Wie müssten die Zombies eurer Meinung nach in Warzone integriert werden?