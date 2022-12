The Callisto Protocol in der Test-Übersicht: So gespalten waren Reviews selten

Mit The Callisto Protocol erwartet uns zum Jahresende noch ein richtiger Horror-Schocker, bevor es in 2023 mit dem Dead Space Remake weitergeht. Tatsächlich hat Entwickler Glen Schofield, der Schöpfer von Callisto auch am Original von Dead Space Titeln mitgewirkt, was durch die vielen Parallelen auch kaum zu übersehen ist.

Doch kann The Callisto Protocol auch mit Dead Space mithalten? Das Test-Embargo ist gefallen und die Fachpresse konnte ihre Meinung zum Horror-Shooter kundtun. Und eines wird deutlich: Selten war die Kluft unter den Journalist*innen so groß.

The Callisto Protocol im internationalen Wertungsspiegel

Metacritic: 76

76 Opencritc: 75

Stand: 02. Dezember 2022, 14:25 Uhr.

Bei gerundet 40 Reviews landet The Callisto Protocol insgesamt im oberen Drittel der Punkteskala. Doch die meisten Reviews landen gar nicht bei 75, sondern entweder bei über 90 oder bei unter 60 Punkten. Die Wertungen sind breit gefächert und reichen vom Horror-Highlight bis hin zur großen Enttäuschung.

Damit kommt The Callisto Protocol schlechter an, als die meisten Teile der Dead Space-Reihe. Die Trilogie konnte - je nach Plattform - Wertungen zwischen 76 und 90 Punkten einheimsen.

Die einzelnen Bewertungen für The Callisto Protocol seht ihr in der folgenden Test-Übersicht:

Das wird an The Callisto Protocol gelobt und kritisiert

2:02 The Callisto Protocol - Jede Menge Gameplay im neuen Launch-Trailer

Das ist gut: Die Fachpresse lobt durchweg die stimmungsvolle Atmosphäre. Der Horror-Shooter erfülle in diesem Punkt alle Erwartungen und lasse die Tester*innen atemlos zurück. Die detaillierte Grafik trage zur schaurigen Stimmung bei und hinterlasse ein Gefühl von Angst, Zweifel und Düsternis.

Unseren Eindruck zu The Callisto Protocol könnt ihr dem GamePro-Test entnehmen:

The Callisto Protocol im Test: Große Enttäuschung statt Horror-Highlight

Das ist schlecht: In den Testwertungen kommt vor allem das Gameplay schlecht weg, das als zu monoton beschrieben wird. Die Kämpfe sollen sich auch noch über Stunden hinweg gleich anfühlen und kaum Entwicklung zeigen. Fast alle Tester*innen kritisieren außerdem, dass der Nahkampf träge sei und die Story klischeebehaftet.

Hinzu kommen einige Audiofehler in der deutschen Version. So gibt es Probleme mit der deutschen Vertonung und der Lippensynchronisation. Doch das sind Bugs, die sich mit einem Patch beheben lassen könnten.

Was sagt ihr nach diesen Wertungen? Werdet ihr Callisto gleich zocken, erst mal auf einen Sale warten oder greift ihr direkt zu?