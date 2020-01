Anime-Spiele 2020: 12 Highlights für PS4, Xbox One & Switch

Egal ob als mächtiger Saiyajin-Krieger, Junior-Superheld oder auf abenteuerlicher Reise als Magier, das neue Jahr hält allerlei spannende Geschichten in Videospiel-Form für Anime-Fans bereit. Neben alten Hasen wie Son-Goku & Co. wagen sich auch einige neue Gesichter auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Wir haben für euch die Highlights zusammengesammelt, auf die wir uns bereits riesig freuen. Kamehame-go!

Info: Da sicherlich im Laufe der kommenden Monate noch weitere Anime-Spiele angekündigt werden, halten wir diese Liste durch Updates stets auf dem neuesten Stand.

Dragon Ball Z: Kakarot

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 17. Januar 2020

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: In der Haut von Son-Goku und anderen Helden der Dragon Ball-Saga spielen wir die aus dem Anime Dragon Ball Z bekannte Geschichte in Form eines Action-Rollenspiels nach. Bekämpft werden unter anderem mächtige Bösewichte wie Freezer, Cell und der Dämon Boo.

Mehr Inhalt als im Anime: Die Handlung des Spiels geht jedoch über jene der Anime-Vorlage hinaus und klärt teils offene Fragen, die in Dragon Ball Z noch unbeantwortet blieben. Dabei werden wir unter anderem auf Charaktere treffen, die wir noch aus dem klassischen Dragon Ball kennen, beispielsweise Lunch oder auch Achtie.

DBZ: Kakarot im GamePro-Test

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Plattform: PS4

Release: 28. Februar 2020

Genre: Beat 'em up

Darum geht's: Die gefährliche One Punch Man-Welt braucht einen neuen Superhelden: euch! Unterstützung bekommt ihr von Hobby-Superheld Saitama und seinem Cyborg-Schüler Genos, die euren Charakter unter ihre Fittiche nehmen. Euer Ziel dabei ist klar: Ihr müsst der stärkste Held der Welt werden.

Serious Punch! Neben unserem eigenen Charakter dürfen wir natürlich ebenfalls die aus der Anime-Serie bekannten Superhelden und Bösewichte in den Kampf schicken, um uns mit ihnen in krachenden 3 vs. 3-Kämpfen zu messen, die in abgesteckten 3D-Arenen ausgetragen werden.

My Hero One's Justice 2

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Release: 13. März 2020

Genre: Beat'em up

Darum geht's: Deku und seine Freunde der U.A. sind zurück, um sich erneut den Bösewichten des My Hero Academia-Universums entgegenzustellen. Passend zur 2019 gestarteten 4. Staffel des Anime-Hits dürfen wir uns auf neue Helden sowie natürlich auch neue Schurken wie den durchtriebenen Overhaul freuen.

Plus Ultra Superhelden-Action: Wie im Vorgänger prügeln wir uns in der Rolle verschiedener Superhelden und Bösewichter durch begrenzte 3D-Arenen und lassen mächtige Attacken auf unsere Gegner einprasseln. Highlight dürften dabei einmal mehr die gewaltigen Super-Moves sein, die wir mit gefüllter Plus Ultra-Anzeige entfesseln.

Fairy Tale

Plattform: PS4, Switch

Release: 19. März 2020

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: In der Rolle von Natsu und seinen Freunden schließen wir uns der Magier-Gilde Fairy Tail an, um uns in allerlei spannende Abenteuer zu stürzen. In diesem RPG müssen wir unsere magischen Kräfte gekonnt einsetzen, um allerlei Monster sowie böse Magier zu erledigen.

Freundschaft ist der Schlüssel: Wie in Dragon Ball Z: Kakarot orientiert sich zwar auch Fairy Tail eng an der Anime-Vorlage, doch hier können wir ebenfalls Geschichten erleben, die es so im Original nicht gab. Darüber hinaus können wir uns für angenommene Missionen aus zahlreichen Gilden-Mitgliedern unser eigenes Dreamteam erstellen.

One Piece: Pirate Warriors 4

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Release: 27. März 2020

Genre: Action-Adventure / Beat'em up

Darum geht's: Ruffy und seine Freunde setzen ihre Suche nach dem One Piece natürlich auch in ihrem neuesten Videospiel-Abenteuer fort, welches sie nun auch nach Wano Kuni, dem Land der Samurai, führt. Dort müssen sie sich mit Kaido, einem der Vier Kaiser, und dessen Schergen messen.

Gum Gum-Schlachtplatte: In klassischer Musou-Manier kloppen wir uns in der Rolle von bekannten One Piece-Charakteren wie Ruffy, Zorro oder auch Law durch riesige Gegnermassen. Ab und an warten natürlich auch Bossgegner wie beispielsweise Kaido auf uns , die wir mit unseren Special-Moves fachgerecht zerlegen dürfen.

Sword Art Online: Alizication Lycoris

Plattform: PS4, Xbox One

Release: 22. Mai 2020

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Die Story basiert auf der aktuell noch laufenden 3. Staffel des Sword Art Online-Anime, welche euch in den bisher umfangreichsten Handlungsstrang der Reihe entführt. Als Kirito müsst ihr euch in der neuen Fantasy-Welt Underworld zurechtfinden, wo ihr auch neue Charaktere wie beispielsweise Alice treffen werdet.

Alice in der Unterwelt: In klassischer JRPG-Tradition bereisen wir in der Rolle von Kirito die verschiedenen Areale von Underworld, um unsere Freundin Alice zu finden. Unterwegs rekrutieren wir weitere Figuren für unsere Party und messen uns in Action-reichen Scharmützeln mit diversen Gegnern wie den Integrity Knights.

Project Sakura Wars

Plattform: PS4

Release: Frühling 2020

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Die Story entführt euch in eine Steampunk-Version Tokios in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nach einem verheerenden Ereignis, welches vor zehn Jahren stattfand, sind die Einheiten Tokios stark dezimiert und operieren von einem Theater aus. Da es diesem jedoch nicht gut geht, müsst ihr es wieder aufbauen.

Mecha-Action im Anime-Look: Im bisher noch namenlosen Spiel müsst ihr nicht nur Verbindungen zu verschiedenen Charakteren aufbauen, die übrigens von Bleach-Schöpfer Tite Kubo designt wurden, sondern euch auch in massiven Mechs in krachende Kämpfe begeben. Diese sollen euch durch die verschiedenen Fähigkeiten der Figuren stets fordern.

Azur Lane: Crosswave

Plattform: PS4, PC

Release: Frühjahr 2020

Genre: Action-Shooter

Darum geht's: Die Streitkräfte von vier Nationen befinden sich im Training als eine besondere Übung angesetzt wird, an der alle Militärs teilnehmen müssen. Nur wenige Auserwählte dürfen an diesem Ereignis teilnehmen, für das sie härter arbeiten müssen als jemals zuvor - doch wer ist der Drahtzieher dieses Events?

Bewaffnet eure Truppen: Startete Azur Lane einstmals als klassischer 2D-Shooter finden die Schlachten in Crosswave nun in 3D-Umgebungen und in schicker Cel Shading-Optik statt. In den hitzigen Kämpfen kommt es neben eurem Geschick ebenfalls auf die Ausrüstung eurer Charaktere an, von denen euch insgesamt mehr als 25 zur Verfügung stehen.

Guilty Gears - Strive -

Plattform: PS4

Release: Ende 2020

Genre: Beat'em up

Darum geht's: Die beliebte Guilty Gears-Reihe von Arc System Works kehrt zurück und neben den alten Bekannten Sol, Ky oder auch Faust werden wir wohl auch das eine oder andere neue Gesicht in den Reihen der Kämpferriege begrüßen dürfen. Ob das Spiel auch einen Story-Modus haben wird und, falls ja, worum es darin gehen könnte, ist noch unklar.

Revolution: Arc System Works hat es sich mit -Strive- zum Ziel gesetzt, die Serie zu revolutionieren. Erreicht werden soll dies, indem die Reihe wieder auf ihren Kern herunter gebrochen wird, um das Kampfsystem von Grund auf neu zu entwickeln. Dabei möchte das Team besonders seine langjährige Genre-Erfahrung einfließen lassen.

Granblue Fantasy Versus

Plattform: PS4

Release: 2020

Genre: Beat'em up

Darum geht's: Granblue Fantasy startete als Browsergame, dürfte dem einen oder anderen sicherlich auch als Anime-Serie vertraut sein. In dieser Fantasy-Welt macht sich der junge Gran auf, um ein großes Abenteuer zu erleben - der Beginn einer spannenden Reise.

Action statt RPG: Obgleich Granblue Fantasy geradezu prädestiniert für eine RPG-Adaption ist, erwartet uns mit Versus ein waschechtes Beat'em up, welches von den Genre-Profis Arc System Works programmiert wird. Mit Dragon Ball FighterZ stellten sie ihr Talent für bildgewaltige 2,5D-Schlachten bereits eindrucksvoll unter Beweis.

Inazuma Eleven: Great Road of Heroes

Plattform: PS4, Switch

Release: 2020

Genre: Sport-Rollenspiel

Darum geht's: Mit Great Road of Heroes feiert die Fußball-RPG-Serie gewissermaßen den Beginn einer neuen Ära, auch wenn die Story weiterhin auf dem klassischen Inazuma Eleven Ares basieren soll. Fans der Reihe dürfen sich auf die Rückkehr einiger alter Bekannter freuen.

Neustart mit Hindernissen: Eigentlich sollte das neue Inazuma Eleven bereits Anfang diesen Jahres erscheinen, doch aufgrund interner Schwierigkeiten bei Entwickler Level 5 musste das Projekt verschoben werden. Das Gameplay soll mit überarbeiteten Mechaniken verbessert werden, um so ein noch besseres RPG-Erlebnis zu erschaffen.

Digimon Survive

Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Release: 2020

Genre: Strategie

Darum geht's: Wie in der 1. Staffel von Digimon Adventure beginnt die Reise unseres Charakters in einem Camp, doch wie aus dem Nichts findet er sich gemeinsam mit einigen Klassenkameraden plötzlich in der Digiwelt wieder. Gemeinsam mit unserem Partner Agumon müssen wir uns fortan allerlei Gefahren entgegenstellen.

Old-School trifft Survival: Wie in einem klassischen Strategiespiel bewegen wir unsere Digimon über das Spielfeld, um gegen andere Monster zu kämpfen. Im Laufe der Story können wir durch Entscheidungen zudem den Verlauf der Handlung beeinflussen, was sich auf die Digitationen unserer Digimon sowie das Überleben unserer Partner auswirkt.

Weitere Anime-Spiele, die 2020 oder später erscheinen

Akiba's Trip: Hellbound & Debriefed

Dragon Quest: The Adventure of Dai

Granblue Fantasy Relink

Is It Wrong To Try To Pick Up A Girl In A Dungeon? Infinite Combate

Yo-Kai Watch 4++

Kandagawa Jet Girls

Little Witch Academia: VR Broom Racing

Megaton Musashi

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 (Switch-Portierung)

Robotics;Notes Elite

