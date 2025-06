Diese Catan-Felder im Zelda-Look sind der absolute Hammer, aber ein Albtraum für jeden Geldbeutel

Ist dieses Mini-Hyrule nicht verdammt schnuckelig? (Bildquelle: etsy.com)

Der Brettspiel-Klassiker Catan feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Viele sind in den letzten drei Jahrzehnten dem eingängigen "handeln - siedeln - bauen" verfallen, dementsprechend viele Fanmade-Dinge gibt es mittlerweile auch, mit denen ihr das Spiel aufhübschen könnt.

Und über eine besonders coole bin ich kürzlich auf der E-Commerce-Webseite Etsy gestolpert. Dort bietet jemand nämlich 3D-gedruckte Catan-Hexfelder im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild an. Und die sind nichts geringeres als der absolute Hammer.

Denn auf den hübsch gestalteten 3D-Feldern sind allerlei coole Details und Schauplätze aus dem Open World-Hit zu erkennen. Auf einigen erheben sich beispielsweise die Shiekah-Türme, es gibt den Todesberg, Schloss Hyrule oder auch die Zitadelle der Zeit – um nur ein paar zu nennen.

Selbst das Material für die Spielenden ist im Zelda-Stil - aber der Preis schmerzt

Passend dazu legt Verkäufer "ChiaHandCraftShop" auch Material für die Spielenden bei. Dörfer sind beispielsweise kleine Rätselschreine in den jeweiligen Farben und Ställe mit den markanten Pferdeköpfen symbolisieren ausgebaute Städte.

Kurzum: Ein nahezu perfektes Crossover. Für das ihr aber nach wie vor ein "normales" Catan-Spiel benötigt, denn beispielsweise die Ressourcen-Karten sind in dem Set nicht enthalten.

Das Material für die Spielenden ist ebenfalls im Zelda-Stil gehalten. (Bildquelle: etsy.com)

Zwei Dinge haben allerdings verhindert, dass ich direkt auf den "Bestellen"-Knopf geklickt habe. Zum einen ist da der sehr schmerzhafte Preispunkt. Ein Set für 3 bis 4 Spielende kostet knapp 460 Euro, für 5 und 6 Personen sogar 580 Euro – und da sind die Versandkosten (80 Euro) und Zollgebühren noch nicht eingerechnet.

Und außerdem handelt es sich natürlich um ein inoffizielles Produkt, von dem ich nicht weiß, ob Nintendo es so cool findet, dass jemand etwas mit Breath of the Wild-Thema verkauft, ohne dafür offenbar um Erlaubnis gefragt zu haben. Den (sehr positiven) Bewertungen zufolge gibt es das Zelda-Catan aber bereits seit einigen Jahren, interveniert hat hier bislang anscheinend niemand.

Auch wenn es mich ziemlich in den Fingern juckt, werde ich hier wohl verzichten, mein "normales" Catan reicht mir letztlich doch aus, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen neidisch bin ich aber trotzdem auf alle, die sich dieses sehr hübsche Catan-Upgrade gönnen.

Catan wurde erstmals im Jahr 1995 veröffentlicht, damals hieß es noch "Die Siedler von Catan". Autor Claus Teuber gelang mit dem Spiel ein ganz großer Wurf, der ihn zu einem der populärsten und bekanntesten Brettspiel-Erfinder machte.

Über die Jahre erschienen zahlreiche Erweiterungen, unter anderem mit Fokus auf Seefahrt oder den Ausbau von Städten. In drei Jahrzehnten hat sich Catan weltweit über 45 Millionen Mal verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Brettspielen aller Zeiten.

Spielt ihr (noch) Catan? Wie findet ihr das Zelda-Set?