Dicker Dämpfer für Mario Kart World: Wenn ihr mit 200cc herumflitzen wollt, müsst ihr jetzt ganz stark sein

In Mario Kart 8 Deluxe gab es vier Schwierigkeitsstufen, in Mario Kart World sind es nur drei.

Mario Kart World bringt einige Neuerungen im Vergleich zu Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe mit. Darunter etwa eine frei befahrbare Spielwelt, 24 Spieler*innen gleichzeitig auf der Strecke und ein paar neue Items.

Eine Sache wird im neuen Funracer allerdings gestrichen und das dürfte besonders schmerzhaft für alle sein, die in 8 Deluxe gerne besonders flott unterwegs waren. Denn wie Producer Kosuke Yabuki im Gespräch mit dem Rolling Stone-Magazin bestätigt hat, wird Mario Kart World keinen 200cc-Modus haben.

Was bedeutet das genau? Die cc-Stufen geben in Mario Kart-Spielen traditionell die Geschwindigkeit und gleichzeitig auch den Schwierigkeitsgrad an. Es geht langsam mit 50cc los, steigert sich dann über 100cc bis hin zu 150cc. In Mario Kart 8 auf der Wii U fügte Nintendo per Update später noch die besonders schnelle 200cc-Stufe hinzu, in Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch war diese dann direkt vom Start weg verfügbar.

Durch die hohe Geschwindigkeit ist die 200cc-Variante besonders herausfordernd und eigentlich waren viele aufgrund der ausladenderen Areale und Strecken in World davon ausgegangen, dass dieser Schwierigkeitsgrad auch in World dabei sein würde.

Doch das ist nicht der Fall. Zumindest zum Launch. Denn wenn man Kosuke Yabukis Worte im Interview entsprechend interpretiert, schließt er zumindest eine Nachlieferung per DLC oder Update in Zukunft nicht aus.

„Einige Spieler sind sehr glücklich über die neuen Modi mit hohem Schwierigkeitsgrad. Bedeutet das aber, dass wir in Erwägung ziehen, in Mario Kart World Motoren mit einem Hubraum von mehr als 150 ccm einzuführen? Das kann ich leider noch nicht sagen.“ Kosuke Yabuki im Gespräch mit Rolling Stone (via nintendolife.com)

9:20 Open World und mehr: Mario Kart World startet auf der Switch 2 in eine neue Zeit!

Autoplay

Da Nintendo Mario Kart World sehr wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum mit neuen Inhalten versorgen wird, gehen wir fest davon aus, dass es zu einem späteren Zeitpunkt eine 200cc-Option geben wird. Gerade im Vergleich zu Mario Kart 8 Deluxe fühlt sich die Abwesenheit dieser Schwierigkeitsstufe allerdings wie ein Rückschritt an und ist ein dicker Dämpfer für den Funracer.

Mario Kart World erscheint am 5. Juni exklusiv für die Switch 2, ein Release für die erste Switch ist nicht geplant.

Was sagt ihr zum fehlenden 200cc-Modus in Mario Kart World?