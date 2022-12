CD Projekt gibt harten Reality Check zum Cyberpunk 2077-Sequel - Release noch in weiter Ferne

Ihr freut euch schon auf den Nachfolger von Cyberpunk 2077? Dann hoffen wir, dass ihr ganz besonders viel Geduld besitzt. Denn es wird noch eine kleine Ewigkeit dauern, bis der Titel irgendwann erscheint. Nächstes Jahr beginnt nämlich noch nicht einmal die sogenannte Pre-Production-Phase, wie Entwicklerstudio CD Projekt RED jetzt bekannt gegeben hat.

Cyberpunk 2077: Wer auf die Fortsetzung wartet, muss sich noch sehr lange gedulden

Cyberpunk 2077 bekommt ein Sequel, das wurde von CD Projekt RED bereits angekündigt. Als nächstes kommt zwar zunächst einmal der Phantom Liberty-Story-DLC und auch am Hauptspiel soll noch weiter gefeilt werden. Aber danach ist dann eine Fortsetzung oder zumindest ein neues Spiel im Cyberpunk-Universum geplant.

Es dauert noch – lange: Das nächste Cyberpunk-Spiel erscheint wohl erst in einigen Jahren. Laut dem CD Projekt RED-CFO Piotr Nielubowicz soll die Arbeit daran zwar direkt nach dem Release des Phantom Liberty-DLCs beginnen, aber die Pre-Production-Phase werde wohl trotzdem frühestens 2024 starten. Das hat CDPR in einem Investoren-Call (hier als PDF-Transkript) erklärt.

Was heißt das genau? Nächstes Jahr, also 2023, finden "wahrscheinlich" erst einmal nur die Konzept-Phase und einige Nachforschungen statt. Dabei wird überlegt, wohin die Reise überhaupt gehen soll, was für ein Spiel das Cyberpunk 2077-Sequel wird, welchen Schauplatz wir sehen, worum sich die Story dreht und so weiter.

2024 beginnt dann erst die Arbeit am eigentlichen Spiel, und das auch nur in der Pre-Production, also noch vor der eigentlichen Produktion der Inhalte. In anderen Worten: Bis die Entwicklung dann wirklich abgeschlossen ist und das Sequel zu Cyberpunk 2077 tatsächlich erscheint, wird es noch sehr viel länger dauern.

Ihr solltet also lieber nicht damit rechnen, dass ein neues Cyberpunk-Spiel von CD Projekt RED vor dem Jahr 2026 oder gar 2027 erscheint. Wenn wir an das Release-Debakel rund um Cyberpunk 2077 denken, wäre es auch überhaupt nicht schlimm, wenn sich die Beteiligten noch ein bisschen mehr Zeit nehmen.

So sieht übrigens der Phantom Liberty-DLC für Cyberpunk 2077 aus:

0:58 Cyberpunk 2077 erhält ein Addon! - Die Erweiterung Phantom Liberty erscheint 2023

Neben einem Cyberpunk 2077-Nachfolger sollen bei CDPR auch noch einige andere Spiele entstehen. Da wäre eine komplett neue The Witcher-Trilogie, mehrere andere The Witcher-Projekte sowie eine völlig neue Marke. Woran CD Projekt RED aktuell arbeitet, seht ihr in unserer GamePro-Übersicht.

Wie sehnsüchtig wartet ihr schon auf ein neues Cyberpunk-Spiel? Wann rechnet ihr mit einer Veröffentlichung?