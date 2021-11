Cyberpunk 2077 und The Witcher: Neue AAA-Projekte sollen schon 2022 starten

Wenn wir an das Entwicklerstudio von CD Projekt Red denken, fallen uns direkt zwei bekannte IPs ein: The Witcher und Cyberpunk 2077. Obwohl das Entwicklerteam an den PS5- und Xbox Series X/S-Versionen der beiden Spiele arbeitet, sollen im nächsten Jahr schon neue Projekte starten, die einige Ressourcen verschlingen werden.

Cyberpunk und The Witcher bekommen Nachwuchs

Worum geht es? In einem Interview, das über das polnische Medium Rzeczpospolita veröffentlicht wurde, sprach Präsident Adam Kicinski über die Zukunft von CD Projekt. Der Interviewende stellte die Frage, ob es neben Cyberpunk 2077 und The Witcher Pläne gibt, eine dritte große IP aufzuziehen. Daraufhin antwortete Kicinski folgendermaßen:

Wir konzentrieren uns derzeit auf unsere beiden Franchises. Beide haben ein enormes Potenzial, weshalb eines unserer strategischen Ziele darin besteht, parallel an AAA-Projekten innerhalb der IPs, die wir besitzen, zu arbeiten, was voraussichtlich schon im nächsten Jahr geschehen wird.

CD Projekt Red scheint demnach nicht vor zu haben, weitere Franchises aufzubauen, sondern will seine beiden größten IPs Cyberpunk 2077 und The Witcher weiter stärken. Das bestärkt weiter, dass ein neues The Witcher für PS5 und Xbox Series X/S folgen wird. So suchte das Entwicklerstudio schon vor einigen Wochen jemanden für das Open World-Design eines Fantasy-Rollenspiels. Neuer erweist sich dagegen der Hinweis auf einen vollwertigen Nachfolger von Cyberpunk 2077, da hier noch einige Patches für den Titel von 2020 ausstehen, um den technischen Zustand weiter zu verbessern und Gratis-Inhalte zu liefern.

Die gesamte Roadmap für 2022 auf einen Blick findet ihr hier:

Das sind die Pläne von CD Projekt Red

Schon im März verkündete CD Projekt Red, dass das Entwicklerstudio ab 2022 an mehreren AAA-Titeln gleichzeitig arbeiten wolle. Doch es soll nicht wieder zu Crunch-Zeiten wie in der Entwicklung von Cyberpunk 2077 kommen, das Wohl der Mitarbeitenden soll an höchster Stelle stehen.

Im Interview erklärte Kicinski außerdem, dass weniger als ein Drittel der 660 Mitarbeitenden an den Updates und den PS5- bzw. Xbox Series X/S-Versionen von Cyberpunk 2077 arbeitet. Da die Updates und Versionen in 2022 erscheinen sollen, wäre nach der Veröffentlichung wieder mehr Luft für die Entwicklung der beiden vermuteten The Witcher- und Cyberpunk 2077-Titel.

Wir erklären euch in einer Übersicht, woran CD Projekt Red aktuell arbeitet:

Doch es werden noch einige Jahre vergehen, bis wir erfahren, worum es sich bei den neuen AAA-Spielen wirklich handeln wird, denn CD Projekt RED will in der Zukunft mit der Werbekampagne bis kurz vor dem Erscheinungstermin warten. Dementsprechend sollten wir uns auf eine lange Zeitspanne einstellen, bis wir erste Details zu den neuen AAA-Titeln erfahren werden.

Doch egal, was die Zukunft bringt: Fest steht, dass das Unternehmen unabhängig bleiben will und dementsprechend nicht verkauft wird. Da der Katastrophen-Launch von Cyberpunk 2077 zu einem Einsturz des Börsenwertes des Unternehmens führte, war die Frage nach einem fremden Investor groß geworden. Kicinski erklärte aber, dass eine externe Übernahme so schwer wie möglich gemacht werden und das Studio weiterhin eigenständig bleiben soll.

Was würdet ihr euch von den Nachfolgern von The Witcher und Cyberpunk 2077 wünschen?