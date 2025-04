"Fujimoto, du verdammtes Genie": Im Chainsaw Man-Manga eskaliert gerade alles weg - vor allem das Internet

Das aktuelle Manga-Kapitel von Chainsaw Man ist eine Klasse für sich, da ist sich die Community einig. (Bild: © Tatsuki Fujimoto, Shueisha/ Mappa)

Spätestens mit der Ankunft der ersten Anime-Staffel von Chainsaw Man vor rund zweieinhalb Jahren hat sich das Werk von Tatsuki Fujimoto in das Herz von Anime-Fans gespielt. Genau dieses Herz wird im Angesicht des jüngst erschienen Manga-Kapitels 198 von Chainsaw Man gerade in Stücke gerissen. Der übereinstimmende Tenor: Fujimoto hat uns gerade nicht weniger als den "Plottwist des Jahrhunderts" serviert.

Worum es in Chainsaw Man-Kapitel 198 geht und was das für die nächsten Wochen bedeutet, zeigen wir euch – weshalb an dieser Stelle auch die dickste Spoilerwarnung für alle gilt, die nicht auf aktuellem Stand des laufenden Mangas sind.

Spoilerwarnung: Letzte Chance für euch, das Chainsaw Man-Kapitel 198 vor Lesen unseres Artikels nachzuholen.

Chainsaw Man 198: Wie uns Fujimoto den Boden unter den Füßen wegzog

Das aktuelle CSM-Kapitel geht nahtlos dort weiter, wo das vorige aufgehört hat: Mit dem Kampf zwischen dem offensichtlichen Doppelgänger des Chainsaw Mans (wir nennen ihn ab sofort "Fakesaw") sowie dem "Death Devil".

Doch schon seit Wochen stimmt hier etwas nicht. Dafür, dass der "Death Devil" der vermeintlich stärkste Teufel im gesamten Manga-Universum ist, hat Fakesaw im Kampf mehrfach äußerst leichtes Spiel.

Der Grund wird im Laufe des Gesprächs zwischen den beiden Kontrahenten deutlich: Fakesaw hatte recht damit, dass es sich bei seinem Widersacher um einen der vier apokalyptischen Reiter handelt – aber nicht um den Death Devil.

Stattdessen stellt sich das erst vor wenigen Wochen vorgestellte Mädchen als "Famine Devil" vor: "Bitte nenn mich Fami!"

An dieser Stelle gehen Grüße an meinen Nachbarn heraus, der sich bei mir erkundigte, ob alles in Ordnung ist, weil mir beim Lesen ein sehr lauter Ausdruck entfuhr. Nichtsahnend, dass er noch ein zweites Mal nachfragen wird. Denn wenn die neu vorgestellte Person Fami ist – wen haben die Chainsaw Man-Fans dann in den vergangenen zwei Jahren lieben gelernt?

Chainsaw Man 198: Die Reaktionen sprechen Bände

Immerhin kommt die Antwort auf diese Frage eine einzige Mangaseite später, denn die angebliche alte "Fami" mischt sich sofort in den Kampf ein und macht kurzen Prozess mit Fakesaw.

So folgt die zweite Enthüllung in Chainsaw Man 198 auf dem Fuß: Bei der angeblichen "Fami" handelt es sich um niemand Geringeren als den tatsächlichen Death Devil – die ultimative Angst der Menschheit im CSM-Universum. Die angekündigte Apokalypse aus der Nostradamus-Prophezeiung. Die zweite in Part 2 hinzugekommene Person neben dem "War Devil", die der Community seit Jahren ans Herz gewachsen ist.

Und ja, das ist auch der Moment, in dem mein Nachbar ein zweites Mal gefragt hat, ob alles okay ist. Scheinbar ging es nicht nur mir so:

Mal abgesehen davon, dass dieses Kapitel ausgerechnet am 1. April erschien und damit noch eine gewisse Prise Meta-Humor mit sich brachte: Für viele Chainsaw Man-Fans ist das aktuelle Kapitel schon jetzt das beste aus dem gesamten zweiten Teil und übertrifft sogar die Makima-Enthüllung aus Part 1.

Das zeigen auch die Kommentare:

Mit dieser Enthüllung geht Part 2 von Chainsaw Man nun in seine nächste Phase. Denn während wir nun wissen, wer der Death Devil eigentlich ist, sind noch einige Fragen offen: Zum Beispiel, was jetzt das tatsächliche Ziel der ultimativen Furcht darstellt; oder warum sie schon Monate vor der für voll genommenen Nostradamus-Prophezeiung auftaucht.

Zumindest die aktuellen Ereignisse deuten darauf hin, dass diese Idee schon von langer Hand geplant war - was die Meinung des "größten Plottwists des Jahrhunderts" nur noch weiter verstärkt.

Was haltet ihr von dieser neuen Entwicklung?