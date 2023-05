Wenn ihr im Mai nur ein PS Plus-Spiel zockt, dann muss es Chivalry 2 sein!

'I want you for PS Plus Essentials'

Ja, ich weiß. Die Reaktionen auf das PS Plus-Lineup für den Monat Mai fielen eher verhalten aus. Irgendwo fehlt dann doch der Publikumsmagnet, den alle kennen und lieben. Das heißt aber nicht, dass sich im Aufgebot nicht trotzdem spannende Titel verstecken – vor allem einen Vertreter möchte ich euch ganz dringend ans Herz legen: Chivalry 2!

Was aussieht wie ein bierernster Mittelalter-Kampfsimulator ist tatsächlich einer der witzigsten und spaßigsten Multiplayer-Titel, die ich je gespielt habe. Denn wenn Chivalry 2 eines nicht im Sinn hat, dann ist das ‘historische Korrektheit’. Statt einer realistischen Schlacht bekommt ihr hier nämlich eher eine absurd-blutige Kneipenschlägerei geboten, in der man schon mal abgetrennte Köpfe vom Boden aufsammelt und Gegnern ins Gesicht wirft.

Viel Gewalt, wenig Ernsthaftigkeit

Insgesamt 64 Spieler*innen treten in den Chivalry 2-Matches gegeneinander an, wobei es jeweils eine angreifende und eine verteidigende Streitmacht gibt. Zu den Zielen kann es beispielsweise gehören, eine Burg zu stürmen, dann in den Thronsaal vorzudringen und hier den König zu erledigen. Aber ganz ehrlich: Missionsziele stellen sich in Chivalry 2 meistens hinten an. Was auch nicht zuletzt daran liegt, dass wir jederzeit das Team wechseln können.

1:32 Chivalry 2 - Actiongeladener Launch Trailer zum Mittelalter-Battlefield - Actiongeladener Launch Trailer zum Mittelalter-Battlefield

Der größte Reiz des Spiels ist das physikbasierte Kampfsystem, das ihr auf Wunsch in der First- oder Third-Person erlebt. Simple Attacken auf Knopfdruck gibt es hier nämlich nicht, sondern wir müssen die Zweihänder, Äxte und Morgensterne während der Angriffe zusätzlich auch noch in die gewünschte Richtung “schwingen”. Das ist gar nicht so leicht, sehr chaotisch und dadurch unweigerlich komisch. Quasi wortwörtlich zum Totlachen!

Hannes Rossow Hannes fehlt nicht nur der Faible für das Mittelalter, auch kompetitiver Multiplayer steht bei ihm normalerweise nicht auf dem Speiseplan. Dass ihn Chivalry 2 trotzdem überzeugen konnte, spricht für die kurzweilige Action des Titels. Zwar ist er als Ritter nicht wirklich zu gebrauchen, aber aus Übermut von den Burgmauern fallen... das ist seine Expertise!

Ja, Chivalry 2 kann sich manchmal etwas hölzern anfühlen und auch vor Glitches ist man hier nie wirklich sicher. Doch das ändert kaum etwas an der Tatsache, dass die ausgiebigen, wildgewordenen Schlachten ungemein viel Spaß machen – gerade weil selten etwas nach Plan verläuft. Aber hey, dafür gibt es einen eigenen Knopf, der nur dafür da ist, einen Kampfschrei loszulassen und Gegner anzubrüllen.

Die Entwickler*innen von Tripwire Interactive machen keinen Hehl aus, dass Humor ein wichtiger Bestandteil von Chivalry 2 ist. Nicht zuletzt wird Monty Python gern als Einfluss für bestimmte Elemente des Spiels zitiert - man denke da nur an den “Schwarzen Ritter” aus Die Ritter der Kokosnuss. Dann ist es kein Wunder, dass es auch eine Taktik sein kann, sich selbst auf ein riesiges Katapult zu stellen und in feindliche Heerscharen schleudern zu lassen.

Passend zum Stelldichein bei PS Plus Essentials bekommt Chivalry 2 übrigens auch ein neues Update spendiert, das neue Spielmodi und Waffen bereithält. Vor allem kommen aber auch neue Crossplay-Optionen hinzu, sodass die Welle an PS Plus-Neulingen direkt in die bestehende Community eingepflegt werden kann. Jetzt den Sprung auf die Schlachtfelder zu wagen, lohnt sich also doppelt.

Ich kann euch Chivalry 2 nur ans Herz legen und möchte euch gern dazu anstiften, doch einmal vorbeizuschauen. Ich bin derjenige, der euch sein Schwert in den Rücken wirft und dann wegläuft. (Anmerkung der Redaktion: das können wir bestätigen)