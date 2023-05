Chivalry 2 ist Teil des Aufgebots für PS Plus Essential im Mai 2023 und stößt auf viel Begeisterung bei Spielerinnen und Spielern.

Das PS Plus Essential-Lineup für den Monat Mai 2023 mag zwar vergleichsweise schwach ausfallen, jedoch befindet sich in der neuen Auswahl an Bonusspielen ein kleiner Schatz und dieser nennt sich Chivalry 2.

Hier seht ihr das komplette PS Plus-Aufgebot für Mai 2023:

Mitglieder des Service hatten nun mehrere Tage die Gelegenheit, Chivalry 2 ausgiebig zu spielen und zeigen sich auf Reddit nun begeistert vom chaotischen Mittelalterschlachten-Spiel.

Chivalry 2 kommt in der Community sehr gut an - das steckt dahinter

Übrigens hat Chivalry 2 zum PS Plus-Release neue Inhalte erhalten, was drin steckt, zeigt euch der Trailer:

1:17 Chivalry 2 - Neue Inhalte für das PS Plus-Gemetzel im Trailer

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Action

So spielt sich Chivalry 2: Dahinter steckt im Grunde ein Slasher, in dem ihr euch in blutigen Mittelalter-Mehrspielergefechte die Köpfe einschlagt. Dabei schwingt ihr Schwert, Axt und Co. und erlebt sämtliche Gefechte aus der Ego-Ansicht heraus.

Chivalry 2 ist für seinen hohen Chaos-Faktor bekannt, denn realistische Mittelalterschlachten erlebt ihr hier nicht. Nur ein Beispiel, damit ihr wisst, was wir meinen: In Chivalry 2 könnt ihr abgetrennte Köpfe aufheben und sie euren Feinden ins Gesicht werfen. Mehr müssen wir nicht sagen, oder?

Mit dem PS Plus Mai 2023-Aufgebot kommen auch PS Plus-Mitglieder in den Genuss des Ritter-Getümmels: "So viel Spaß mit einem PS Plus-Spiel hatte ich schon lange nicht mehr [...]", heißt es in einem Reddit-Post, unter dem noch weitere Möchtegern-Schwertschwinger*innen ihre Begeisterung teilen. "Ich bin super schlecht in diesem Spiel, aber habe extrem viel Spaß daran", schreibt beispielsweise Redditor "turbobuddah".

Auch Kollege Hannes ist riesiger Chivalry 2-Fan. Was ihn daran so begeistert und warum ihr euch das Spiel ansehen solltet, könnt ihr in diesem GamePro-Artikel genauer nachlesen:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub "Alle wichtigen Infos zu PS Plus". In dieser Übersicht verraten wir euch die Preise sowie Vorteile und beantworten andere wichtigste Fragen zu den drei verschiedenen Modellen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

PS Plus Extra/Premium-Ankündigung heute: Wenn ihr eines der beiden höheren PS Plus-Tiers abonniert habt, dann könnt ihr euch heute um 17:30 Uhr auf die Ankündigung neuer Bonus-Titel freuen. Auf GamePro.de werdet ihr wie immer alle Infos dazu finden.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Über welches der neuen PlayStation Plus Essential-Spiele aus dem Mai 2023-Lineup freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!