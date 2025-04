Clair Obscur Expedition 33: Diese 9 Tipps hätten wir gerne schon am Anfang gekannt

Diese Tipps erleichtern euch die Expedition.

Wir haben uns der Expedition 33 angeschlossen und die Reise zur Malerin gewagt. In unseren knapp 70 Stunden hatten wir nicht nur eine verdammt gute Zeit, wir haben auch neun Tipps zusammengetragen, die euch das Abenteuer von Clair Obscur: Expedition 33 erleichtern sollen.

1. Erst ausweichen, dann parieren

In Kämpfen kommt es im Verlauf des Spiels immer mehr darauf an, gegnerischen Angriffen zu entgehen, weil wir sonst sehr schnell den digitalen Löffel abgeben. Weil die Parade ein sehr genaues Timing fordert, ist es sinnvoll, neuen und bisher unbekannten Angriffen erstmal auszuweichen. Hier habt ihr nämlich ein großzügigeres Zeitfenster.

So könnt ihr die Angriffsmuster lernen und auf die Parade wechseln, sobald ihr souverän "Perfektes Ausweichen" erreicht – das hat nämlich dasselbe Timing wie die Parade. Die solltet ihr nutzen, weil sie eure Charaktere bei erfolgreicher Parade aller Attacken eines Angriffs einen Konter ausführen lässt. Zudem bekommt ihr pro erfolgreicher Parade einen Aktionspunkt für euren nächsten Zug.

2. Levelt eure Waffe – oder tauscht sie aus

Eure Waffen sind in Clair Obscur ein wesentlicher Bestandteil eures Power-Levels, aber nicht nur weil sie euren Charakteren mächtige Perks verpassen, sondern auch weil sie den Basisschaden für eine Vielzahl eurer Angriffe bereitstellt.

Weil viele Steigerungen, etwa durch Buffs oder kritische Treffer, prozentual berechnet werden, profitiert ihr enorm von einem möglichst hohen Grundwert. Achtet daher immer darauf, eure Waffe so weit wie möglich zu upgraden, oder sie – solange ihr noch nicht ein Modell mit zu euch passenden Perks gefunden habt – durch neue Varianten mit höherem Level und somit mehr Schaden auszutauschen.

Scheut euch dazu nicht davor, Waffen trotz ihrer abweichenden Attributs-Skalierung zu tauschen und skillt im Zweifel einfach um, um die Punkte an euer neues Spielzeug anzupassen. Die dafür nötigen Ressourcen sind ausreichend verfügbar.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

3. Wählt eure Pictos nach den Attributs-Boni aus

Es erscheint zunächst verlockend, die Pictos nach den Perks auszuwählen – vor allem im späteren Spielverlauf, wenn die Teile 30 oder mehr Lumina-Punkte belegen. Tatsächlich solltet ihr die Pictos aber nach ihren Attributswerten auswählen.

Diese sind nämlich enorm stark und können euren Attributen einen enormen Schub verleihen. Im späteren Spielverlauf steigern die Dinger ein Attribut mal schnell um 800 Punkte, erhöhen eure Krit-Chance um über 30% oder lassen eure Gesundheit um mehrere tausend Punkte ansteigen.

Wenn sie einen passenden Perk beinhalten, ist das natürlich trotzdem ein toller Bonus, aber generell gilt, dass ihr Perks einfach über Luminas abdeckt. Ihr könnt neben den Punkten durch Levelaufstiege locker 200-300 weitere Punkte während eines Spieldurchlaufs finden und diese auf eure Charaktere verteilen.

Der Perk von 'Abschirmender Tod' passt in dem Fall nicht in unseren Build, aber die knapp 1000 zusätzlichen Attributspunkte sind unglaublich mächtig.

4. Kauft alle Lumina Punkte und Crafting-Materialien ab Stufe 3

Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Im Verlauf der Handlung trefft ihr immer wieder auf Händler*innen, von denen ihr beispielsweise Waffen und Pictos kaufen könnt. Die solltet ihr euch auch immer genau anschauen und bei Bedarf zuschlagen.

In jedem Fall solltet ihr aber immer (!) alle Lumina-Punkte kaufen. In der Regel haben Händler 3-5 Stück im Angebot. Darüber hinaus solltet ihr auch bei Handwerksmaterialien zuschlagen – zumindest ab Stufe 3. Während die ersten beiden Stufen nämlich noch ausreichend vorhanden sind, wird es danach ansonsten schwieriger, genug Ressourcen zusammenzubekommen, um die Waffen aller Charaktere hochzuleveln.

5. Wechselt euer Team hin und wieder durch

Apropos Leveln: Die Kämpfe bestreitet ihr mit bis zu drei Mitgliedern eurer Truppe, der Rest wartet auf der Ersatzbank. Während es weitestgehend möglich ist, das gesamte Spiel mit einer festen Party durchzuspielen, gibt es vereinzelte Situationen, in denen ein Wechsel hilfreich oder gar vorgeschrieben ist.

Damit eure im Kampf verschmähten Kämpfer*innen dann nicht zu schwach auf der Brust sind, solltet ihr sie hin und wieder einen Kampf bestreiten lassen. Schauen sie nur zu, bekommen sie nämlich etwas weniger EP, als die aktiven Mitglieder. Der Unterschied ist zwar nicht groß, auf lange Sicht reicht das aber für einen Unterschied von ein paar Leveln.

Aber keine Sorge, falls ihr nicht so richtig Lust auf einzelne Charaktere habt. Fehlende Level sind durch wenige Kämpfe schnell wieder aufgeholt und solange ihr auch bei den betreffenden Personen hin und wieder Waffe und Pictos aktualisiert, fällt ihre Power auch mit einem etwas geringerem Level nicht zu sehr ab.

6. Stimmt eure Builds aufeinander ab, aber macht sie nicht voneinander abhängig

Mit Fertigkeiten sowie Waffen- und Picto-Perks können wir mächtige Synergien erschaffen und so sehr starke Builds für Charaktere, aber auch die gesamte Gruppe erstellen. So profitieren etwa sehr viele Skills (von Haus aus oder mithilfe von Perks) davon, wenn Monster brennen.

Das alles nützt euch aber nichts, wenn ihr nur einen Charakter habt, der Feinde in Brand stecken kann, da ihr dann immer Probleme bekommt, wenn der Feuerteufel aus irgendeinem Grund ausfällt. Wenn ihr euch also auf eine bestimmte Mechanik konzentriert, achtet stets darauf, dass ihr im Kampf nicht zu sehr auf Verfügbarkeit und Reihenfolge der Charaktere angewiesen seid.

7. Nutzt den Bruch und unterschätzt die Zustände nicht

In den Kämpfen von Clair Obscur gibt es allerhand Zustände, die uns das Leben entweder leichter oder schwerer machen. Sind wir etwa "Flink", kommen wir häufiger zum Zug. Mit "Kraftvoll" richten wir 25% mehr Schaden an. Diese Buffs sind ungemein mächtig, auch wenn sie zwischen all den stylischen Schadensfähigkeiten der Charaktere häufig etwas unattraktiv wirken.

Im besten Fall sorgt ihr dafür, dass Perks von Pictos oder Luminas automatisch Buffs wirken. Wenn ihr "Gepanzert" werdet, wenn die HP unter 50% fallen, oder ihr den Kampf direkt "Flink" startet, ist das eine super Sache. Die Perks sind in der Regel auch vergleichsweise günstig und können einen großen Unterschied machen.

Besonders wichtig ist zudem das Bruchsystem. Mit bestimmten Fähigkeiten und Angriffen füllt ihr eine gelbe Leiste unter der HP-Anzeige eures Gegenübers. Ist diese voll, kann ein Bruch ausgelöst werden. Dafür braucht ihr spezielle Fähigkeiten, die die Eigenschaft "Kann brechen" aufweisen. Während ein Ziel gebrochen ist, bekommt es mehr Schaden, außerdem muss es eine Aktion aussetzen.

8. Vergesst eure Tränke nicht und heilt passiv mit

Alle Charaktere können Fähigkeiten freischalten, mit denen sie sich heilen können, einige können sogar Teammitglieder wiederbeleben. Abseits von Gruppenheilungen könnt ihr die Skills aber gekonnt ignorieren und stattdessen andere Fertigkeiten auf die heiß begehrten Slots legen.

Nutzt für Heilung einzelner Mitstreiter*innen besser die Heiltränke. Die werden durch in der Welt versteckte Upgrades nicht nur stärker, ihre Anzahl steigt auch signifikant an. So könnt ihr später auf acht und mehr Tränke zurückgreifen. Das gilt auch für Wiederbelebungen. Die entsprechenden Skills kosten euch neben dem Fertigkeiten-Slot meist noch viele Aktionspunkte und euren Zug, der Trank nur Letzteres.

Außerdem solltet ihr unbedingt Perks ausrüsten, die euch passiv heilen und die Heilung verstärken. So regeneriert ihr etwa 15% HP bei jeder Parade. Oder Charaktere kassieren einfach die Hälfte der Heilung auf andere, womit ihr aus jeder Einzelheilung – auch durch Tränke – eine Gruppenheilung machen könnt.

9. Ignoriert Bosse, an denen ihr zu wenig Schaden macht

Hin und wieder könnt ihr in den Gebieten auf Bosse treffen, die sehr übermächtig erscheinen. Wer gekonnt pariert, kann prinzipiell trotzdem alles besiegen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Trotzdem sind die Kämpfe in der Regel unglaublich frustrierend, weil ihr selbst bei guter Ausrüstung maximal 9.999 Schaden pro Schlag anrichten könnt und somit bis zur nächsten Gommage mit dem Monster beschäftigt seid.

Dieses Cap könnt ihr erst im Verlauf der Handlung aushebeln und das ist für Bosse mit dickem Lebenspunkte-Konto auch dringend nötig. Schaut also auch mit perfekten Parade-Skills erst später vorbei und freut euch dann über Schläge die gerne mal weit über 500.000 Schaden anrichten.