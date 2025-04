Bekommt Clair Obscur: Expedition 33 einen DLC? Die Chancen scheinen gut zu stehen

Clair Obscur: Expedition 33 könnte eine Erweiterung bekommen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist schon jetzt eine der größten Überraschungen und wohl auch eines der besten Spiele des Jahres. Der Erfolg des RPGs könnte offenbar dafür sorgen, dass es in Zukunft DLCs oder sogar eine Fortsetzung geben könnte.

Entwicklerin spricht von DLC

Das ist passiert: Clair Obscur: Expedition 33 ist das erste Spiel vom französischen Studio Sandfall Interactive und hat zum Release am 24. April 2025 so ziemlich alle positiv überrascht.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Autoplay

Mit seiner tollen Story, den interessanten Charakteren und dem fantastischen Kampfsystem konnte das Rollenspiel nicht nur im GamePro-Test überzeugen, sondern ist laut Metacritic zusammen mit Blue Prince sogar das bisher am besten bewertete Spiel des Jahres.

Wie die Seite N4G in einem Forum (Achtung: Im Dialog steckt ein Spoiler!) entdeckt hat, hat Jennifer Svedberg-Yen, die leitende Autorin von Clair Obscur, im Erfolgstaumel ganz vielen Fans auf Direktnachrichten geantwortet.

Ein Fan hat die Autorin auch nach einem möglichen DLC zum Rollenspiel gefragt, worauf Svedberg-Yen geantwortet hat:

Im Moment kann ich noch nichts Konkretes sagen, wir versuchen ehrlich gesagt immer noch, alles zu verarbeiten, was passiert ist. Es war eine Menge zu verkraften! Wir haben immer gesagt, dass wir gerne etwas mehr machen würden, wenn es einen starken Wunsch von den Spielern gibt, und basierend auf den bisherigen Reaktionen würde ich sagen, dass die Chancen gut stehen.

Ein möglicher DLC oder Nachfolger hängt also offenbar auch vom Erfolg des Spiels ab, wobei hier davon auszugehen ist, dass die Erwartungen schon jetzt übererfüllt wurden. Auch wenn offiziell noch nichts in Arbeit ist, würde eine Ankündigung einer Erweiterung in der Zukunft kaum überraschen.

Die von Sandfall erschaffene Welt bietet schließlich genügend spannende Geschichten und Charaktere, die einen eigenen Abstecher verdient hätten.

Wie gefällt euch Clair Obscur und würdet ihr euch über einen DLC zum Rollenspiel freuen?