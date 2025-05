Clair Obscur Expedition 33: Diese Zwischensequenz könnt ihr sehr leicht verpassen – dabei gehört sie zu den absoluten Highlights

Verso kann auch lustig.

In Clair Obscur: Expedition 33 sollten wir regelmäßig ins Lager zurückkehren, denn sonst können wir ziemlich schnell sehr coole Zwischensequenzen verpassen. Ein bestimmter Dialog in Akt 2 macht in puncto Humor keine halben Sachen – oder doch?

Aber Achtung, hier gibt es Spoiler! Wenn ihr euch noch in Akt 1 befindet, solltet ihr schnell aufhören zu lesen und später wiederkommen.

Zweimal Verso heißt doppelter Spaß

Sobald wir in Akt 2 Monoco rekrutiert haben, sollten wir uns schleunigst ins Camp begeben, denn dort wartet ein optionaler Dialog samt Zwischensequenz auf uns, der mal mindestens doppelt so viel Spaß macht, wie alle anderen – aber bevor wir hier weiter mit unseren versteckten Zweideutigkeiten machen, solltet ihr euch die Szene erstmal angucken.

Weil die Gruppe nach dem Ableben von Gustave ein wenig gute Laune vertragen könnte, schlägt Monoco seinem alten Freund vor, die Stimmung mit etwas "Verso-Magic" aufzuhellen. Der geheimnisvolle Kämpfer geht drauf ein und die darauffolgende Sequenz ist wirklich komisch.

Die volle Szene könnt ihr euch hier anschauen:

Mit seiner "Magie" beweist Verso eindrucksvoll, dass er ganz sicher unsterblich ist. Zudem macht er uns neugierig, denn wir würden schon gerne sehen, wie sein Unterkörper im Camp bleibt, um uns was zu Futtern zu zaubern.

Tatsächlich können wir die Szene auch leicht verpassen, denn ziehen wir von Monoco Station direkt nach Alt-Lumiere weiter, ist unsere Chance bereits vertan. Dass es vielen Leuten so geht, zeigen auch einige Kommentare unter entsprechenden Videos.

In einem Kommentar schreibt User "Love you most" auf TikTok etwa: "Was zur Hölle?! Ich habe Platin und die Szene nie gesehen!" Und auch viele weitere Kommentare schreiben ähnliches und wollen wissen, wie die Cutscene ausgelöst wird.

Was ist mit euch? Habt ihr die Szene gesehen, oder habt ihr sie verpasst? Wie gefällt euch der Humor im Spiel? Lockert er die melancholische Welt für euch erfolgreich auf, oder will er eher nicht ins Gesamtbild passen? Schreibt es uns in die Kommentare!