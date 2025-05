Clair Obscur Expedition 33: Im Spiel gibt es ein Liebespaar, das ihr unbedingt 33 mal beim Liebe machen stören solltet

In Clair Obscur ist auch Platz für Liebe.

In Clair Obscur: Expedition 33 stecken eine ganze Reihe Geheimnisse, die wir am Wegesrand und in optionalen Gebieten entdecken können. Für ein Secret im Prolog müssen wir ziemlich ausdauernd sein und uns ganz schön danebenbenehmen.

Erst spannend, dann unangenehm

Schon zu Beginn des Spiels und während wir uns auf die Gommage von Sophie und all den anderen vorbereiten, gibt es in Lumiere einiges zu entdecken, das wir auch ziemlich leicht verpassen können. An einer bestimmten Tür machen wir etwa die Bekanntschaft mit einem Liebespärchen.

Während es die meisten vorziehen, die letzten Stunden und Minuten in der großen Gruppe am Hafen zu verbringen, wählen die beiden einen wesentlich intimeren Weg. Sophie quittiert das Ganze mit einem Kommentar und das scheint es auf den ersten Blick auch gewesen zu sein.

Im Video oberhalb können wir jedoch sehen, dass sie Szene eine überraschende Wendung nehmen kann – wenn wir denn ausreichend Ausdauer haben. Schauen wir nämlich 33 mal durchs Fenster, reagiert das Pärchen und zeigt sich sichtlich genervt.

Immerhin geben uns die beiden im Anschluss eine Lumina-Farbe, mit der wir einem Charakter einen zusätzlichen Lumina-Punkt verpassen können. Die Meldung "Sie haben aufgehört" verpasst uns dann aber trotzdem ein etwas schlechtes Gewissen.

Das ist aber nicht alles, im restlichen Prolog sind noch weitere Geheimnisse versteckt und auch Erfolge können hier bereits verpasst werden. Möchtet ihr diese alle in einem Durchgang abstauben, müsst ihr nämlich die Pantomime am Hafen besiegen und den alten Schlüssel einsacken.

Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut gerne in einem der unten verlinkten Artikel rein. Auch darüber hinaus haben wir auf GamePro einige Guides für euch geschrieben, die das Abenteuer erleichtern können.

Clair Obscur: Expedition 33 erschien am 24. April 2025 für PS5, Xbox Series und PC und hat nicht nur Kritiker*innen, sondern auch Spielende vollkommen überzeugt. Auf Metacritic kommt das Spiel noch immer auf einen bisher unerreichten User-Score von 9.7, was selbst große Hits, wie Baldur's Gate 3 in den Schatten stellt.

Habt ihr das Paar im Prolog entdeckt und wenn ja – habt ihr die geheime Interaktion entdeckt? Schreibt es uns in die Kommentare.