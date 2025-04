Clair Obscur Expedition 33: Pantomime besiegen und finden - Diesen Trick müsst ihr unbedingt beachten

Diese Gegner können fies sein, wenn ihr nicht wisst, wie sie funktionieren, aber dafür bekommt ihr als Belohnung Baguette.

Kämpfe gegen mächtige Gegner*innen sind ein großer Schwerpunkt von Clair Obscur: Expedition 33. In den Gebieten warten dabei nicht nur die Pflichtbegegnungen, sondern auch auf einige optionale Gegenüberstellungen auf euch. Dazu gehören die stylischen Pantomime-Minibosse.

Besiegt ihr sie, winken vor allem neue Outfits für die Expeditionsmitglieder als Belohnung, allerdings könnt ihr euch erstmal die Zähne an ihnen ausbeißen, wenn ihr noch nicht wisst, wie der Kampf funktioniert. Aber es gibt einen ganz simplen Trick!

Die Fundorte sind noch in Arbeit: Wir haben bereits einige Fundorte für euch, ergänzen nach und nach aber noch weitere für euch.

Clair Obscur: Pantomime besiegen - so geht's

Wenn ihr euch zum ersten Mal einem Pantomime-Boss stellt, könnt ihr leicht den Eindruck gewinnen, unterlevelt zu sein oder zu schlechte Builds gebaut zu haben. Aber keine Sorge: Dass ihr anfangs nur vernachlässigbaren Schaden verursacht und der Gegner ordentlich reinhaut, ist ganz normal.

Der Feind schützt sich nämlich gleich zu Beginn mit seinen passiven Attacken und um ihm zusetzen zu können, müsst ihr ihn erst mal brechen. Danach könnt ihr mit euren ganz gewöhnlichen Angriffsstrategien ordentlich Schaden verursachen und ihn im Nu besiegen.

So geht's: Ein Selbstläufer wird der Kampf trotz des Tricks nicht. Um den Pantomime zu brechen, müsst ihr – wenn vorhanden – zuerst seine Schilde entfernen. Die grau angezeigten Schilde könnt ihr am schnellsten mit Schüssen knacken. Alternativ gibt es auch Fähigkeiten, die alle Schilde entfernen – so etwa "Regelverletzung" von Maelle.

Danach geht es daran, seine Bruchleiste zu füllen. In Sachen Attacken solltet ihr dementsprechend alles nutzen, was Bruchschaden verursacht. Anfangs ist das beispielsweise die "Überladen"-Attacke von Gustave, es gibt jedoch noch viele weitere Angriffe und zusätzlich können Pictos und Lumina die Schadensart pushen, was sowieso in allen Kämpfen nützlich ist.

Wichtig ist, dass der Bruch selbst nur durch eine Fähigkeit ausgelöst werden kann, die "Kann brechen" als Eigenschaft besitzt. Die oben genannte "Überladen"-Attacke etwa.

Um bis dahin zu überleben, solltet ihr gezielt parieren. Versucht euch dafür den Rhythmus der Schläge einzuprägen. Praktisch ist, dass euch immer angezeigt wird, welcher Angriff als Nächstes folgt und der Pantomime nur zwischen zwei unterschiedlichen Kombos wechselt.

Fundorte der Pantomime

Pantomime findet ihr in vielen Gebieten, für gewöhnlich in Sackgassen, als optionale Herausforderung.

Prolog: Lumiére - Den ersten Pantomime findet ihr schon im Prolog. Während ihr Sophie begleitet, gelangt ihr zu einem markanten, belebten Punkt mit einem Brunnen, flankiert von einem zerbrochenen Bogen. Rechts davon ist eine Bühne und wiederum rechts davon der Pantomime.

- Den ersten Pantomime findet ihr schon im Prolog. Während ihr Sophie begleitet, gelangt ihr zu einem markanten, belebten Punkt mit einem Brunnen, flankiert von einem zerbrochenen Bogen. Rechts davon ist eine Bühne und wiederum rechts davon der Pantomime. Frühlingswiese: Auf der Frühlingswiese kommt ihr nach einer Expeditionsflagge an einen Absatz mit einer Statue, das ist der Storypfad. Falls ihr euch aber stattdessen von der Flagge aus links haltet und mit dem Greifhaken einen Abgrund überwindet, geht ihr direkt auf die Plattform mit dem Pantomime zu.

Auf der Frühlingswiese kommt ihr nach einer Expeditionsflagge an einen Absatz mit einer Statue, das ist der Storypfad. Falls ihr euch aber stattdessen von der Flagge aus links haltet und mit dem Greifhaken einen Abgrund überwindet, geht ihr direkt auf die Plattform mit dem Pantomime zu. Fliegende Wässer: Nach einer Expeditionsflagge von Expedition 68 habt ihr es mit ein paar Feinden zu tun und gelangt dann an Griffe, an denen ihr nach oben klettern könnt. Erneut ist das der Storypfad. Wollt ihr stattdessen zum Pantomime, müsst ihr links davon einen etwas versteckten Pfad zwischen vielen Pflanzen nehmen.

Nach einer Expeditionsflagge von Expedition 68 habt ihr es mit ein paar Feinden zu tun und gelangt dann an Griffe, an denen ihr nach oben klettern könnt. Erneut ist das der Storypfad. Wollt ihr stattdessen zum Pantomime, müsst ihr links davon einen etwas versteckten Pfad zwischen vielen Pflanzen nehmen. Altes Heiligtum: Nachdem ihr unter einem Baum durchgekrochen seid, der auf dem Weg liegt, nehmt ihr den Tunnel. Haltet ihr euch rechts, dann erreicht ihr eine Lichtung mit dem Pantomime hinter ein paar verfallenen Hütten.

Nachdem ihr unter einem Baum durchgekrochen seid, der auf dem Weg liegt, nehmt ihr den Tunnel. Haltet ihr euch rechts, dann erreicht ihr eine Lichtung mit dem Pantomime hinter ein paar verfallenen Hütten. Esquies Nest: In der Höhle erreicht ihr ein großes Areal voller Lampen. Der Pantomime befindet sich darunter und ihr könnt einfach an der Kante hinunterspringen.

In der Höhle erreicht ihr ein großes Areal voller Lampen. Der Pantomime befindet sich darunter und ihr könnt einfach an der Kante hinunterspringen. Gelbe Ernte: Im optionalen Gebiet klettert ihr nach dem auffälligen Brunnen an den Handgriffen nach oben. Dort versteckt sich der Pantomime nach einer Passage, vor der ein Nevron patrouilliert.

Clair Obscur ist am 24. April direkt im Game Pass erschienen und konnte viel Lob bei der Kritik abräumen. Die Story beschäftigt euch etwa 30 Stunden, mit allen Inhalten könnt ihr aber doppelt so viel Spielzeit herausschlagen.

Seid ihr schon an den Pantomimen verzweifelt?