Clair Obscur Expedition 33: Fans lieben das Spiel, aber eine Sache hassen fast alle - "Ich hab einfach aufgegeben"

Diese Challenges bringen selbst Maelle zur Verzweiflung.

Clair Obscur: Expedition 33 findet nicht zuletzt wegen seines erfrischenden Gameplays bei vielen Fans Anklang – zumindest zum größten Teil. Denn wo die Kämpfe meist aufregend sind, hört der Spaß bei den Nebenaktivitäten für viele schnell auf. Besonders eines der Minispiele bekommt aktuell den Frust der Community zu spüren. Aber es gibt auch ein paar Tipps für alle, die ebenfalls verzweifeln.

Clair Obscur kann durchaus knackig sein, besonders in den ersten Stunden. Wo die Kämpfe aber im Gegenzug auch belohnend sind, scheinen die meisten optionalen Aktivitäten abseits davon eher für Frust in der Fangemeinde zu sorgen.

Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Stellvertretend dafür sind natürlich die Gestral-Strände, die ihr überall auf der Weltkarte verteilt findet. Eigentlich klingen die ja ganz nett, immerhin können wir hier kleine, optionale Minispiele wie Volleyball absolvieren. Klingt doch nett? Falsch. Es ist die reine Tortur.

Dass die meisten Fans diesen Gedanken teilen, beweist ein aktueller Post auf Reddit, derein Bild des besagten Minispiels zeigt. Untertitelt ist das Ganze mit einem ziemlich aussagekräftigen:

Dass User Talbiz diese Meinung nicht allein hat, zeigen weitere Kommentare unter dem Beitrag, die diese Challenge zusammen mit der Kletter-Aufgabe als eine der schlimmsten im Spiel bezeichnen. Eigentlich müssen wir bei diesem Minispiel die geworfenen Gestral-Projektile nur parieren und uns hin und wieder auf unserer Plattform ein Stück bewegen, um sie rechtzeitig zu erreichen.

Die Projektile sind aber schlecht sichtbar, der richtige Zeitpunkt ist schwer abzuschätzen und besonders auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad kann ein einziger Fehler alles versauen, wie User paradigm619 erklärt:

"Wenn du bei einem [Projektil] nur ein bisschen zu spät beim parieren bist, kommen die anderen in so ziemlich dem Abstand, den die Parier-Animation dauert. Also verpasst du jeden folgenden um genauso viel, selbst wenn du den Button so schnell wie möglich drückst."