Cloudscape ist wie Stardew Valley, nur mit mehr Kämpfen und Survival

Cloudscape sieht nicht nur aus wie Stardew Valley, sondern ist auch ganz klar davon inspiriert. Aber da hören die großen Vorbilder noch lange nicht auf: Auf der Seite der sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagne werden explizit auch noch Zelda: A Link to the Past und Animal Crossing: New Horizons genannt.

Das Konzept klingt zusätzlich noch nach ein bisschen Don't Starve, weil wir wohl deutlich mehr kämpfen werden als in Stardew Valley und es sich auch sehr stark um Survival drehen soll.

Cloudscape könnte das nächste große Ding für alle Stardew Valley- und Animal Crossing-Fans werden

Darum geht's: In Cloudscape werden wir allein an einem Strand angespült und finden uns auf einer zum Teil handgemachten, zum Teil prozedural generierten Insel wieder. Sofort machen wir uns daran, uns mit sämtlichen Bewohner*innen anzufreunden, in den Minen nach Schätzen zu suchen und unseren eigenen kleinen Bauernhof zu bestellen.

Was ist anders? In Cloudscape kommen nachts die Monster raus. Das heißt, wir müssen nicht nur gut planen, sondern wohl auch deutlich mehr kämpfen, als es zum Beispiel in Stardew Valley der Fall ist.

Zusätzlich können wir wohl unter anderem auch allerlei Verteidigungen craften, mit denen wir uns zur Wehr setzen können.

Generell steht Crafting wohl sogar noch stärker im Vordergrund als zum Beispiel bei AC: New Horizons oder Stardew Valley. Beispielsweise beim Kochen: Es genügt nicht, alle Zutaten in den Topf zu werfen, sondern zusätzlich müssen wir wohl noch ein Mini-Spiel absolvieren.

Aber da gibt es noch mehr: In der Geisterwelt können wir besonders hoch pokern, wir können sowohl Nutz- als auch Haus-Tiere halten und außerdem die ganze Insel an unsere Vorstellungen anpassen.

Die harten Fakten: Cloudscape stammt von Konitama, einem "Ein-Mann-Studio" und soll für PC und alle Konsolen erscheinen. Wann das der Fall sein wird, steht noch nicht fest, es dürfte aber wohl noch eine ganze Weile dauern. Das Kickstarter-Ziel wurde aber auf jeden Fall schon deutlich übertroffen. Aktuell ist das Spiel lediglich für Singleplayer-Abenteuer konzipiert, einen Koop-Modus wird es vorerst also eher nicht geben.

