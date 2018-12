Mit Operation Absolute Zero erhält Call of Duty: Black Ops 4 das bislang größte kostenlose Content-Update spendiert. Bevor der erste DLC im Laufe des Tages erscheint, werden in Title Update 1.09 bereits die ersten Inhalte aus OAZ ausgerollt.

Das Update ist zuerst auf der PS4 verfügbar und erscheint im Laufe der Woche auf weiteren Plattformen.

Wie groß ist der Download: Um das Title Update zu installieren müsst ihr zunächst 21GB an Daten herunterladen.

Patch Notes mit den ersten Neuerungen

Blackout:

Jahreszeitliche Map-Veränderung

Neue Rüstungs-Designs

Audio-Verbesserungen

Waffen-Balancing für SDM und Spitfire

Klassischer Multiplayer:

Verbesserter Nahkampf

Updates für die Spezialisten Prophet, Firebreak und Seraph

Nuketown, Gun Game und Safeguard wurden den Custom Games hinzugefügt

Fixes an Herausforderungen

Zombie-Modus:

Verbesserung der Stabilität

Neue Level-Skips auf dem Schwarzmarkt

Die vollständigen Patch Notes könnt ihr hier nachlesen.

Was bringt Operation Absolute Zero noch?

Alle Inhalte des großen Content-Updates führen wir euch hier auf:

Alle Inhalte in Operation Absolute Zero

Was euch mit dem Gratis-Update bevor steht

Sobald Operation Absolute Zero vollständig verfügbar ist, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren.